Nubank lança plataforma para empreendedores divulgarem serviços

Em setembro o Nubank anunciou a criação da plataforma “Páginas Roxas”, onde seus clientes poderão anunciar seus serviços de forma totalmente gratuita. A novidade é válida para clientes do banco digital que possuam conta PJ e também para usuários com contas ativas que tenham CNPJ.

“Páginas Roxas é uma iniciativa para celebrar e apoiar nossos clientes que também são donos de negócios. A plataforma funcionará como um catálogo dos produtos e serviços oferecidos por empreendedores, ajudando-os a se conectar com um público mais amplo.”, explica o Nubank.

Vale informar que atualmente, o banco digital conta com aproximadamente dois milhões de clientes PJ e mais oito milhões de usuários que empreendem de outras formas. Sendo assim, além de beneficiar os clientes, a novidade também deve aumentar a movimentação financeira na plataforma do Nubank.

Para a diretora de marca do Nubank, Isabela Abbes, a Página Roxa tem como intuito promover o protagonismo dos empreendedores e empresários que possuem conta no banco digital. Desta forma, essa parcela de clientes poderá se beneficiar com o alcance que o Nubank possui, tendo em vista a quantidade de usuários do banco digital.

Saiba como se inscrever nas Páginas Roxas

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, alguns clientes já se inscreveram nas Páginas Roxas entre os dias 15 a 28 de setembro de 2022. Apesar disso, na última quarta-feira (5) o banco digital reabriu a inscrição para os pré-cadastros que poderão ser feitos até o dia 10 de outubro.

Para realizar o pré-cadastro os usuários devem informar o CPF, nome completo, CNPJ e o nome da empresa. Desta forma, os dados serão avaliados pelo Nubank de acordo com os critérios de participação que constam no regulamento.

O Nubank ainda explica que se tudo estiver certo, o cliente receberá as instruções para concluir o cadastro da empresa e adicionar outras informações necessárias. O contato será feito pelo banco digital por meio do e-mail cadastro na conta digital do cliente, que será notificado mesmo se o cadastro não for aprovado.

Segundo o Nubank, poderão participar das Páginas Roxas os clientes que “vendem produtos ou prestam serviços nas áreas de decoração, beleza, jardinagem, educação, vestuário… não importa o setor, todos podem participar”.

Mais informações sobre a conta PJ do Nubank

A conta PJ do Nubank foi criada no ano de 2019 com o intuito de atender microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e donos de pequenos negócios. Apesar disso, com o passar do tempo o banco digital foi aprimorando seus serviços e hoje, empresas com dois ou mais sócios também podem solicitar uma conta PJ.

“Ao apresentar uma conta sem tarifas, mais transparente e livre de burocracias, nós cuidamos de tudo para que você possa focar exclusivamente no crescimento da sua empresa. Além da conta, cada vez mais clientes também têm acesso a um cartão de crédito PJ, uma ferramenta que ajuda a comprometer menos o fluxo de caixa do empreendimento e também dá mais controle sobre as saídas de dinheiro.”, diz o Nubank sobre a conta PJ.

O processo de abertura de uma conta PJ no Nubank é bastante simples e deve ser feito diretamente no aplicativo da instituição. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.