Nubank lança sorteio de viagem para clientes assistirem a Copa do Mundo

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do país. A fintech não se cansa de surpreender os seus clientes e oferecer diversos serviços vantajosos por meio do seu aplicativo. Desta vez, o banco lançou uma promoção em que os clientes poderão concorrer a uma viagem diretamente para o Catar para assistirem os jogos da copa do mundo.

A nova promoção do Nubank, nomeada de “Acredita e Vai com o Nubank – indicando amigos”, possibilita que o cliente que indicar um amigo para também ser cliente da fintech, participe de um sorteio, em que um dos prêmios será assistirem ao jogo da copa do mundo, com tudo pago.

As inscrições foram abertas no último dia 10 e serão finalizadas no dia 31 deste mês. Vale salientar que todo procedimento será realizado pelo aplicativo do banco.

Sorteio do Nubank

De acordo com as regras da fintech, para participar da promoção, o interessado deve ser cliente do banco, ter idade acima de 18 anos, obter saldo na conta e não ter débitos com a instituição.

Ainda, é importante salientar que, para participar do sorteio, o cliente do Nubank deve indicar a fintech para uma pessoa e ela deve abrir uma conta por meio do link enviado. Assim, os dois receberão um número e automaticamente estarão concorrendo à viagem.

Para participar, basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em adicionar amigo, no símbolo de “+”; Em seguida, clique em “Convidar Amigos”; Selecione o canal de sua preferência; Por fim, indique quem será o amigo para receber o convite.

Além da viagem para assistir a 4 jogos das oitavas de final da copa do mundo, os clientes poderão concorrer a 6 prêmios de R$ 6 mil em certificados de ouro.

O sorteio será promovido pela Caixa Econômica Federal, no dia 5 de novembro e, no dia 7, os ganhadores serão notificados por telefone, e-mail ou aplicativo. Além disso, os vencedores serão divulgados no blog oficial do Nubank.

Nubank lança nova função para proteger conta em celular roubado

O Nubank vai lançar em seu aplicativo um novo recurso de proteção para os clientes. Trata-se do “Modo Rua”, nova função que protegerá a conta do cliente em casos de roubo.

Com a nova ferramenta, os clientes poderão definir um limite de gastos para quando estiverem fora de casa, como transações via PIX, transferências ou pagamentos.

Como vai funcionar o modo rua do Nubank?

Com o objetivo de proporcionar mais segurança aos clientes, o Nubank desenvolveu o “Modo Rua”, que deve fazer parte dos demais mecanismos de proteção do banco, como o aviso de golpe, a análise preditiva de riscos, a autenticação multifatorial e os modelos de inteligência artificial.

“A inovação está no DNA do Nubank. Nosso desafio é proporcionar tranquilidade aos clientes, evitando e resolvendo as dores deles, ficando sempre um passo à frente. Diante das questões de segurança pública atuais, é mais importante do que nunca a prevenção. O Modo Rua é um recurso inovador, intuitivo e simples, e mais uma camada de proteção no sistema muito robusto que já temos”, informou a cofundadora e CEO do Nubank, Cristina Junqueira.

Para ativar a função no aplicativo do banco digital, o cliente deve estar conectado à internet e, antes de sair de casa, deve definir os valores que poderão ser gastos enquanto você estiver fora de sua residência.

É importante ressaltar que o procedimento ainda está em fase de testes e, por esse motivo, ainda não liberado aos clientes. No entanto, assim que estiver disponível, a fintech comunicará aos usuários.