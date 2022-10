NUBANK libera 5 dicas que podem AUMENTAR o limite do seu cartão

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados no país. A fintech possui um cartão de crédito muito requisitado, pois não possui anuidade e disponibiliza vários benefícios. Entretanto, muitos clientes do banco questionam o limite concedido, pois, na maioria das vezes, é abaixo do esperado.

Portanto, confira as 5 pricipais dicas para aumentar o limite do seu cartão.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.

Nubank libera novo cartão que concede até 50% de desconto

O Nubank disponibiliza o Cartão Ultravioleta que possui diversas de vantagens. Além dos benefícios exclusivos de um produto na versão black, a ferramenta disponibiliza uma série de descontos em empresas parceiras.

Entretanto, é importante ressaltar que diferente do roxinho tradicional, o Ultravioleta possui anuidade de R$ 49 mensais, que pode ser isentada caso o usuário mantenha os seus gastos mensais em R$ 5 mil, ou invista ao menos R$ 150 mil na fintech.

O produto é impresso na bandeira Mastercard Black, que garante acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida e outros benefícios. Além disso, o titular tem direito 1% de cashback automático em todas compras, e seu saldo rende 200% do CDI.

Descontos em lojas parceiras

As empresas parceiras podem conceder descontos de até 50%. Confira a seguir:

C&A: 12% de desconto no site;

Camicado: até 10% de desconto em todas as compras no hotsite;

Casas Bahia: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Centauro: 25% de desconto em camisas de time no site;

Clube do Malte: 50% de desconto no primeiro mês do Beer Pack 4 para assinatura trimestral;

Dasa: até 20% de desconto em vacinas e exames;

Decolar: até 10% de desconto em passagens, hospedagens, pacotes e mais;

Electrolux: até 45% de desconto no Shop Club;

Evino: R$ 50 de desconto na primeira compra e R$ 20 nas demais;

Extra: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Liquido: 12% de desconto em todo o hotsite da promoção;

LivUp: até 20% de desconto em produtos;

Localiza: 10% de desconto no valor das diárias;

Mash: 10% de desconto em todo site;

Natura: até 30% de desconto em produtos selecionados;

Netshoes: 15% de desconto em compras no site;

Ponto: até 25% de desconto em produtos selecionados;

RecargaPay: R$ 10, de desconto na primeira compra no aplicativo;

Renner: até 15% de desconto em compras no site;

Salomão Zoppi: 25% de desconto em exames;

Shoestock: até R$100 de desconto em compras no site;

Sociedade da Mesa: 20% de desconto na primeira compra;

Tommy Hilfiger: 20% de desconto mais frete grátis;

Zattini: 10% de desconto em produtos vendidos e enviados pela Zattini.