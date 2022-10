Nubank libera até R$1.500 via aplicativo; veja como receber

O Nubank está possibilitando que seus clientes ganhem o valor de até R$1.500 em cashback todos os meses. Primeiramente, é importante salientar que a ação vem através da parceria da fintech com a Shopee.

De acordo com informações da fintech, a cada compra que o cliente fizer na plataforma com o cartão de crédito (roxinho), será possível receber o dinheiro de volta. A seguir, confira as regras e como você pode receber o dinheiro de volta no aplicativo.

Nubank libera até R$1.500 no aplicativo

Inicialmente, é importante destacar que o cliente deve ativar o cashback no Shopping do Nubank. O valor que passará por devolução ao cliente, ou seja, o percentual que terá aplicação, dependerá do total da compra, desconsiderando o frete. Em uma transação de R$ 100, por exemplo, o valor do cashback (devolução do valor pago) será equivalente a 5%.

Após concluir a compra, o usuário precisará aguardar um prazo mínimo de 1h para fazer uma nova operação e receber o cashback. Após realização da transação, o dinheiro será pago para a conta do cliente em até 90 dias. A utilização do saldo poderá ocorrer da maneira que o cliente desejar.

Como ativar o cashback do aplicativo?

A princípio, para os usuários que já estão com o dinheiro disponível no aplicativo, saiba como ativá-lo a seguir:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Ademais, leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.

Saiba como ajustar o limite do PIX no Nubank

Os limites no valor das transferências diárias e noturnas realizadas com o Pix podem ser ajustados pelos clientes do Nubank. As definições podem ser feitas pela opção “Meus limites Pix”. A ferramenta proporciona mais segurança aos usuários, considerando que o Pix também passou a ser utilizado em golpes.

Passo a passo de como ajustar o limite do Pix no Nubank

O processo é bem simples. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, toque em “Configurar Pix” e depois escolha “Meus limites Pix”; Feito isto, clique em “Editar” e defina os limites desejados, tanto para o período diurno, como para o período noturno; Insira a sua senha para confirmar a transação; Por fim, aguarde o prazo necessário para que a alteração seja efetivada, sendo de 24 a 48 horas.