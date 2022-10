Nubank libera limite adicional para pagamento de boletos

Na semana passada o Nubank anunciou um limite extra para o pagamento de boletos. Com o novo serviço disponibilizado pelo banco digital, os clientes da instituição poderão fazer pagamentos sem comprometer o limite disponível. O banco digital acredita que a novidade deve aumentar o poder de compra dos seus clientes, permitindo que o limite regular do cartão permaneça disponível para compras.

“Clientes que usam os nossos cartões terão um valor adicional para fazer pagamentos de boletos com cartão, liberando o limite que eles já têm para outras compras. Assim, fica mais fácil concentrar todos os gastos no cartão de crédito do Nubank, simplificando a organização financeira dos nossos clientes”, disse o banco digital em seu blog.

O Nubank informou que não existe um custo extra para utilizar o Limite Adicional. Apesar disso, para usar a novidade serão cobradas as mesmas taxas de juros e o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) já aplicadas na função pagar boletos com cartão de crédito.

Mais informações sobre o limite adicional do Nubank

De acordo com o Nubank, o limite adicional é um valor diferente do crédito tradicional, sendo exclusivo para o pagamento de boletos. Essa ferramenta possibilita que os usuários da instituição utilizem o cartão para pagar contas sem comprometer seu limite regular.

“Essa novidade chegou para melhorar ainda mais a função que permite pagar e parcelar boletos no cartão de crédito: pesquisas mostram que um dos motivos mais relevantes para os clientes do Nubank pagarem boletos no cartão de crédito é a possibilidade de concentrar os gastos na fatura”, diz o Nubank.

O valor do limite adicional liberado pelo Nubank deve variar de cliente para cliente, assim como o crédito tradicional da instituição. Segundo o banco digital, a análise de crédito feita constantemente para a liberação desses serviços leva em consideração diversos fatores como: perfil de consumo do usuário, capacidade de pagamento e até mesmo dados externos como o Score.

Veja como solicitar o serviço

O banco digital explica que para utilizar o Limite Adicional, basta seguir o mesmo procedimento já utilizado para pagar boletos com o cartão de crédito. Isso significa que será preciso acessar a tela inicial do app e clicar em “Pagar”. Em seguida, o usuário deve tocar na opção “Pagar boletos” e escanear o boleto ou digitar os números do código de barras.

O próximo passo é clicar em “Escolher forma de pagamento” e selecionar a opção do Limite Adicional se ela já estiver disponível. O usuário deve então tocar em “Cartão de crédito” e escolher o número de parcelas. Por fim, basta revisar as informações de pagamento, clicar em “Pagar” e inserir a senha solicitada pelo aplicativo do Nubank.

O Nubank explica que o Limite Adicional para pagamento de boletos pode variar com o tempo, ou seja, o valor pode mudar de um mês para o outro. Isso pode acontecer por conta da análise de crédito feita constantemente pela instituição. Mais informações sobre a novidade do Nubank podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais do banco digital.