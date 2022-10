Atualmente, o Nubank conta com uma grande novidade para os seus clientes. O novo serviço se trata do contactless, o pagamento por aproximação com o cartão da fintech.

A princípio, é importante destacar que o valor limite para pagamentos sem senha é, atualmente, de R$ 200. No entanto, o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo, de maneira prática.

A saber, até o momento o Nubank não lançou a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe exclusivamente ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

Sendo assim, o novo serviço permite que os pagamentos sejam feitos apenas por aproximação, sem a necessidade de usar o cartão. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

NUBANK libera R$200 aos clientes que usarem ESTA função

A ativação da nova funcionalidade acontece de maneira imediata, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Ademais, escolha a opção “Configurar cartão”; Por fim, desative “Compras por aproximação”

Pronto! Finalmente, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente.

Aumente seu limite Nubank A princípio, para estabelecer, de fato, o valor do limite que cada cliente tem disponível para ele, a fintech conta com uma tecnologia em algoritmos. Dessa forma, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder de utilização de compra maior, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito. Contudo, se esse não for a sua situação neste momento, é possível seguir algumas dicas para aumento do limite do cartão. Quer saber quais? Então confira: Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Quanto rende o dinheiro na conta do Nubank?

Antes de mais nada, é importante compreender a da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No banco digital, o CDI é de 100%, o que significa dizer que os rendimentos oferecidos estão em aproximadamente 13%.

Por exemplo: Caso você deixe R$ 1.000 na sua NuConta, em um mês, haverá o acréscimo de R$ 10, ou seja, R$ 1.010. Vale ressaltar que por ano, o rendimento é superior ao da caderneta de poupança.