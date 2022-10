NUBANK libera valor extra via aplicativo; saiba como contratar

Atualmente, milhares de brasileiros estão à procura de serviços financeiros sem burocracias. Dentre os mais procurados, o empréstimo do Nubank é o que mais se destaca.

O pagamento do crédito pessoal disponibilizado pelo banco digital pode ser dividido em até dois anos. Além disso, os clientes possuem um período de três meses de carência para começar a pagar o empréstimo.

Por meio do aplicativo do banco digital, os interessados ainda conseguem realizar simulações para conferir todas as condições do serviço antes de contratá-lo. A concessão dependerá da avaliação de crédito da fintech.

Simulação e contratação do empréstimo

Por ser um banco digital, todo o processo de solicitação e liberação é feito de forma online, através do aplicativo do Nubank. Antes mesmo de realizar a simulação, é possível conferir a sugestão de crédito da fintech.

Na prática, enquanto está contratando o empréstimo, o usuário consegue visualizar o valor, número de parcelas, juros, entre outros detalhes do serviço. Veja o passo a passo para simular e contratar o crédito a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela principal, observe a barra inferior e selecione “Empréstimos”; Clique em “Novo Empréstimo” e selecione o motivo pelo qual quer a opção; Faça a simulação inserindo o valor que deseja contratar; Informe a quantidade de parcelas e a data que deseja realizar os pagamentos; Feito isto, confira os juros, as condições e o valor total do acordo; Para finalizar, confirme a operação e o valor será transferido imediatamente para a Nu Conta.

Juros do empréstimo Nubank

A instituição determina a porcentagem das taxas de juros conforme o perfil do cliente. No momento de contratar o empréstimo, é possível conferir todas as condições do serviço. O Nubank ressalta que sempre espera que os juros aplicados sejam um dos menores do mercado.

Por fim, cabe salientar que além dos juros, o solicitante fica sujeito ao pagamento de IOF, registros, seguros, tributos e as demais despesas específicas no Custo Efetivo Total (CET) referentes ao empréstimo.

Nubank pode desbloquear até R$ 5 MIL pelo aplicativo

O Nubank é um dos bancos digitais mais requisitados pelos brasileiros atualmente. Isso porque, além das diversas vantagens disponibilizadas aos clientes, o banco concede autonomia aos usuários, como, por exemplo, o ajuste do limite do cartão de crédito.

Um recente lançamento da fintech permite aos usuários a desbloquearem até R$ 5.000 no aplicativo de maneira simples e rápida.

Com o valor desbloqueado, os clientes do banco podem realizar o pagamento de contas e quitação de dívidas. Além disso, é possível complementar a renda, realizar compras, investir em outras aplicações financeiras entre outras possibilidades.

Como receber R$ 5.000 no aplicativo do Nubank?

Como já citado, o desbloqueio de até R$5.000 no Nubank é bem prático, o cliente que quiser aumentar o limite do seu cartão de crédito deverá utilizar parte do saldo disponível em sua conta digital.

Por exemplo, se a pessoa precisa de R$ 300 para fazer uma compra, basta ela depositar este valor no banco e convertê-lo em limite no cartão.

Entretanto, após a realização da transação, o valor fica indisponível na conta digital até que a fatura do cartão seja paga. Feita a quitação da dívida, o cliente passa ter acesso ao saldo novamente, podendo usá-lo como limite no cartão de crédito ou deixa-lo disponível na conta da fintech.

O Nubank informa que é possível usar um saldo de até R$ 5 mil na função que ajuda o cliente a construir limite no cartão de crédito. De todo modo, vale ressaltar que caso o pagamento da fatura não seja realizado, o valor da conta será utilizado para quitar a dívida feita com o cartão. Além disso, o cliente estará sujeito a multas e juros adicionais.