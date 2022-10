Nubank revela quanto rende R$ 1 milhão na conta

O Nubank possui milhares de clientes, mas muito deles ainda não sabem quanto rende o valor parado em sua conta na fintech. Atualmente, de acordo com especialistas, o rendimento do banco é bastante vantajoso.

Primeiramente, é importante salientar que essa vantagem, assim como em outros investimentos, é variável entre cada pessoa, a depender da finalidade do investidor, tendo em vista que quanto mais tempo o dinheiro permanecer na conta, mais renderá.

Rendimento Nubank

Embora o mercado de investimento tenha crescido nos últimos tempos, favorecendo ainda mais aquele que deseja fazer render o seu dinheiro, muitos brasileiros ainda preferem guardar seus valores na poupança.

Entretanto, o Nubank tem ofertado um ótimo rendimento dos valores investidos na instituição, que tem ultrapassado as vantagens da poupança.

De acordo com um cálculo realizado pela fintech, atualmente são essas as porcentagens de rendimento:

O Nubank rende 100% da CDI.

A poupança rende 70% da CDI.

Vale salientar que o rendimento do Nubank é iniciado a partir de um mês do dinheiro guardado em sua conta.

Ainda, seguindo o cálculo do banco digital, R$ 1 milhão investido na conta da instituição vai cerca de R$ 761 mil reais em cinco anos, totalizando em R$ 761.632,91. Enquanto na poupança, o mesmo valor investido renderia aproximadamente R$ 364 mil em cinco anos.

Cartões do Nubank disponíveis

Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais requisitados pelos clientes.

Atualmente, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum

Em primeiro lugar, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. No entanto, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

A saber, no cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. No entanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta

A modalidade Ultravioleta é mais recente que está disponível pelo Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.

Como solicitar os cartões da fintech?

A solicitação das ferramentas pode ser realizada de forma rápida e simples por meio dos canais do Nubank.

Para solicitar os cartões Gold ou Platinum, basta seguir o passo a passo abaixo:

Primeiramente, para dar início ao procedimento, instale o aplicativo do Nubank em seu aparelho telefônico;

Em seguida, na página inicial, clique em ”Começar”;

Insira seus dados pessoais e clique em ”Continuar”;

Por fim, para finalizar, leia com atenção e clique em ”Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.

O cartão Ultravioleta pode ter solicitação por meio do site oficial do Nubank. Após realizar a solicitação, o cliente é vai para uma lista de espera. É importante lembrar que para a concessão da ferramenta, o banco não exige renda mínima.

O banco realiza uma análise e, caso tenha aprovação, o cidadão receberá um e-mail da fintech e uma mensagem aparecerá no aplicativo do banco.