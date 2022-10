NUBANK vai dar R$ 50 em outubro aos clientes via cartão; veja como conseguir

Não é novidade para ninguém que o Nubank tem o objetivo principal de oferecer acesso aos brasileiros a produtos e serviços bancários. A saber, como parte dessa estratégia, a fintech conta com um novo cartão de crédito sem anuidade, também conhecido como “roxinho”.

A princípio, a ferramenta é aceita em vários estabelecimentos, inclusive fora do país. O cartão vem com a bandeira Mastercard. Além disso, mesmo quem tem um histórico financeiro ruim podem conseguir o produto.

Porém, nesses casos, o banco digital costuma liberar um limite de apenas R$ 50. De acordo com a empresa, a intenção é evitar prejuízos com inadimplência, ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade para o usuário.

Todavia, muitos clientes acham o limite de R$ 50 muito baixo, o que faz buscarem soluções para aumentar a margem e poderem gastar mais. Neste sentido, o Nubank divulgou algumas dicas para quem está nessa situação.

Como aumentar o valor do Nubank?

Veja algumas dicas a seguir:

Pagar a fatura em dia

Manter o pagamento da fatura do cartão de crédito sem atraso mostra que o consumidor é um bom pagador e comprometido com a fintech. Essa é uma boa maneira de constituir um bom relacionamento com o banco.

Usar todo o limite

Utilizar todo o limite disponível no cartão de crédito indica que você precisa de um aumento. Portanto, reúna os seus gastos na fatura.

Limpar o nome

Caso esteja inadimplente, a melhor alternativa é limpar seu nome para conquistar mais limite no Nubank. Além do cartão, é possível solicitar empréstimos, financiamentos e outras modalidades.

Manter a renda atualizada

Outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.

Contratar outros produtos e serviços

A empresa disponibiliza vários serviços financeiros, como empréstimos, seguros e opções de investimento. Essa é uma ótima opção para quem desejar criar um relacionamento com a fintech e aumentar o limite do cartão de crédito.

Quanto rende o dinheiro na NuConta do Nubank?

Os bancos digitais estão ganhando mais espaço no mercado financeiro a cada dia. Dentre os principais, está o Nubank, uma das maiores fintechs da América Latina.

Diante a tantos serviços descomplicados, práticos e sem burocracia, surge o questionamento se o dinheiro depositado na conta digital do Nubank realmente rende e, se rende, por qual percentual ele é calculado.

Quanto rende o dinheiro na conta do Nubank?

Antes de mais nada, é importante compreender a da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No banco digital, o CDI é de 100%, o que significa dizer que os rendimentos oferecidos estão em aproximadamente 12,65%.

Por exemplo: Caso você deixe R$ 1.000 na sua NuConta, em um mês, haverá o acréscimo de R$ 10, ou seja, R$ 1.010. Vale ressaltar que por ano, o rendimento é superior ao da caderneta de poupança.