Nubank vai dar R$50 para os clientes em outubro; veja como receber

De acordo com o Nubank, os clientes vão receber uma quantia inicial de R$ 50 de crédito por meio do seu aplicativo neste mês. A fintech oferece um cartão de crédito que, além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

No entanto, para receber a ferramenta, o cliente passa por uma análise com base em diversos critérios e, em muitas vezes quando liberado, o limite não agrada os clientes.

Quando o Nubank concede o seu cartão de crédito, mais conhecido como “roxinho”, para um cliente cujo as condições não são muito favoráveis, o limite inicial costuma ser fixado no valor de R$ 50. Enquanto, em alguns casos de clientes com scores de crédito menores, o limite costuma ser negado.

No entanto, com o objetivo de ajudar os seus clientes, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de analisar as condições do cliente, e assim, no futuro, conceder o aumento do limite de crédito.

Nubank revela dicas para aumentar o limite do cartão de crédito

Dessa forma, confira a seguir, cinco dias que permite o aumento do limite do cartão:

Pagamento regular da fatura do Nubank

Demostrar responsabilidade com as dívidas da instituição deve ser o primeiro passo para a conquista de mais crédito. Neste sentido, pagar as faturas até as datas de vencimento deve ser uma ação constante.

Concentrar os gastos no cartão

Utilizar o limite total disponível, bem como optar por reunir todos os gastos possíveis no roxinho é uma ótima maneira de chamar a atenção da fintech. Isso porque, o Nubank pode entender que precisa de mais crédito.

Manter o nome limpo

Vale ressaltar que deixar de pagar alguma dívida a ponto de ter o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito pode dificultar a concessão de mais limite. Por isso, as contas devem andar sempre em dia.

Atualizar a renda no aplicativo

Caso aconteça uma ampliação da renda, a informação deve constar no aplicativo do banco digital. Através disso, uma margem maior pode ser efetuada, considerando o novo capital financeiro.

Construir um relacionamento com o Nubank

Por fim, mas não menos importante, construa um relacionamento com a instituição financeira. Pode-se alcançar a meta ao contratar outros serviços oferecidos, como seguros, investimentos, entre outros.

Cartões disponíveis no Nubank

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais requisitados pelos clientes.

Atualmente, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum do Nubank

Em primeiro lugar, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. No entanto, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

A saber, no cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. No entanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta do Nubank

A modalidade Ultravioleta é mais recente que está disponível pelo Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.