Nubank: Veja como para aumentar o limite do seu cartão com ESTAS dicas

O Nubank conta, atualmente, com aproximadamente 50 milhões de clientes. Por atender diversos perfis de usuários, o limite de cada indivíduo é estipulado de acordo com uma projeção de gastos. Além disso, são também consideradas análises de risco e pontuações externas (Score e Serasa).

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão” explica o Nubank.

Apesar de parte dos clientes considerarem o limite disponibilizado pela fintech muito baixo, existem algumas formas de tentar aumentá-lo. Portanto, confira 7 DICAS cruciais para você aumentar o limite do seu cartão.

Principais dicas para conseguir aumentar o limite de crédito

De acordo com o Nubank, não existe uma fórmula mágica para o aumento do limite de crédito, já que isso depende do risco que cada cliente apresenta à instituição. No entanto, alguns comportamentos dos usuários podem contribuir para o aumento do limite de crédito. Entenda quais são:

Não atrasar o pagamento das faturas do cartão de crédito;

Explorar bastante o limite atual, ou seja, utilizar o crédito disponível;

Concentrar os gastos na conta Nubank;

Evitar o crédito rotativo;

Pagar o total da fatura até a data de vencimento estipulada pelo banco digital;

Manter a renda sempre atualizada no aplicativo do Nubank;

Manter o CPF sem restrições;

Para ter um maior controle dos gastos mensais e evitar problemas financeiros, os usuários podem também fazer um ajuste para diminuir o limite do cartão de crédito do Nubank. Esse procedimento deve ser feito pelo App do banco digital na área de cartões de crédito. Para isso, basta clicar em “Ajustar limite” e arrastar a barra de rolagem para o limite desejado.

Saiba quais são os cartões de crédito o Nubank disponibiliza

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais requisitados pelos clientes.

Atualmente, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum do Nubank

Em primeiro lugar, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. No entanto, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

A saber, no cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. No entanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta do Nubank

A modalidade Ultravioleta é mais recente que está disponível pelo Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.