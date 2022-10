‘O contrário de tudo que eu desejo’, diz Letícia Colin sobre vilã

Foto: Estevam Avellar/Globo

A atriz Letícia Colin está em preparação para ver a vilã Vanessa entrar em embates épicos com as personagens de Regina Casé e Sophie Charlotte, em “Todas as Flores”.

Com estreia confirmada para a quarta-feira (19), a trama de João Emanuel Carneiro é a primeira novela exclusiva para o streaming feita pelo serviço.

Em coletiva de imprensa, a qual o iBahia esteve presente, a atriz indicada ao Emmy Internacional falou sobre as dificuldades para viver a vilã.

“Eu tô amando fazer uma vilã. Primeiro eu tive muita dificuldade, muita resistência de dizer os absurdos que a Vanessa diz. Ela é o contrário de tudo que eu desejo no mundo, do que eu quero pro meu filho”, explicou.

“Então tem esses momentos onde tem alguns textos que são difíceis de olhar, é difícil olhar pra um ator que você tem um carinho e dizer, mas nosso trabalho é não ser a gente”, continuou.

“Eu acho que o papel da vilã também é um lugar pra canalizar o que as pessoas tem de mais escondido na alma, aquilo que você pensa e não diz pra ninguém. É quase um papel terapêutico e é uma personagem que também tento trazer uma leveza, um bom humor”, finalizou.

Novos aprendizados

A filha de zoé terá diversos momentos controversos com a irmã Maíra, que é cega, mas Letícia Colin acredita que a trama levará um exemplo de como não se portar para os telespectadores.

“A Vanessa ela sente inveja e a inveja é uma mola propulsora muito poderosa. Acho que todo mundo tem dentro de si um vilão em potencial, então a Vanessa é tomada por isso. Ela tem um encantamento por essa irmã porque essa irmã é tudo que ela não vai conseguir ser na vida”, disse.

“A parte mais difícil desse trabalho é ela ser muito capacitista, a Vanessa fala muitos absurdos e isso vai servir pra gente poder tirar isso do nosso vocabulário. A gente tem muito o que aprender sobre o universo e eu tô aprendendo desde o primeiro dia desse projeto”, contou.

“Acho que a Vanessa fazendo tudo errado vai mostrar que é muito melhor fazer do jeito certo”, completou a atriz.

