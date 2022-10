Os desafios da economia global do presente e do futuro, a divisão de trabalho entre as instituições responsáveis por solucioná-los e a capacidade de o Brasil contribuir nesse processo foram o ponto central do discurso do representante do Ministério da Economia (ME).

O futuro da economia global foi tema da reunião do FMI

De acordo com informações oficiais do Ministério da Economia (ME), o discurso ocorreu no último dia das Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional e dos Conselhos de Governadores do Grupo Banco Mundial (IMF World Bank Annual Meetings), na última sexta-feira (14/10), em Washington.

A declaração pública do ministro destacou, entre outros fatores, segurança alimentar e energética, inflação e proteção aos vulneráveis, destaca o Ministério da Economia (ME). Também foram apresentados dados relacionados à queda da inflação e às revisões dos analistas sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil.

Colômbia e Chile

Durante a manhã, os respectivos representantes do Ministério da Economia (ME) e do Ministério da Fazenda da Colômbia, discutiram as regras para eleição do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e falaram sobre a transferência de tecnologia.

Em relação ao primeiro assunto , o ministro da economia reiterou a posição do Brasil em defesa da alternância no poder, com mandatos de cinco anos para a presidência do banco, sem reeleição. Já sobre o pedido de ajuda da Colômbia, acerca das transferências digitais, afirmou ser consequência dos avanços do Pix no Brasil.

Além disso, houve a participação na agenda bilateral com o ministro da Fazenda do Chile, Mario Marcel Cullel. O ministro da economia se reuniu com representantes do Itaú Unibanco e com o CEO da Eurasaia Group, Maziar Minovi, finalizando sua agenda no evento anual do FMI.

Declaração

De acordo com o Ministério da Economia (ME), na última quinta-feira (13/10), o FMI divulgou um comunicado do grupo de países liderado pelo Brasil no âmbito da 106ª Reunião do Comitê de Desenvolvimento.

O material aponta que a guerra na Ucrânia desencadeou um desastre humanitário, exacerbando os desafios para o desenvolvimento em todo o mundo, que ainda se recupera da pandemia.

Crescimento nacional

A mensagem pontua que o Brasil tem quase US$ 200 bilhões em compromissos de investimentos em infraestrutura contratados para os próximos 10 anos, com recursos da iniciativa privada, e que esse estoque de projetos assegura o crescimento sustentado, informa o Ministério da Economia (ME).

Além disso, também cita a importância do Brasil para aliviar a crise alimentar devido à capacidade de produção sustentável de alimentos em escala. O documento foi apresentado em nome do Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago, informa o Ministério da Economia (ME).