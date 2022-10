O meu cartão da CAIXA está vencido. Posso sacar o dinheiro nas Lotéricas?

Atenção, brasileiros. Você já precisou efetuar alguma operação bancária, mas não notar que o cartão já estava com a data de validade expirada? Aliás, já tentou sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa nas Lotéricas?

Acredite, isso acontece com muitos cidadãos em todo o país. Afinal de contas, a validade do cartão não é um item muito consultado, ou que damos grande valor. Pois, geralmente a data de expiração é bem distante.

Então, saiba o que fazer nessas situações para não tomar um susto quando a validade do seu cartão expirar. Confira.

Você sabia que é possível sacar dinheiro nas Lotéricas?

Em primeiro lugar, você sabia que ao ir em uma Lotérica, é possível sacar dinheiro? Muitas pessoas não sabem dessa funcionalidade destes estabelecimentos.

Além de retiradas de dinheiro é possível realizar também outras operações com: depósitos, pagamento de faturas e boletos diversos. E também, é claro, realizar apostas.

Em primeiro lugar, é muito importante destacar que apenas o titular da conta pode realizar as operações de saque nas Lotéricas. Embora muitas vezes não seja obrigatório apresentar algum documento que comprove sua identidade.

Então, aprenda a sacar dinheiro neste estabelecimento. Assim, descubra se é possível sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica a seguir.

Como sacar, depositar e realizar outras operações nas Lotéricas

De início, o primeiro item que você precisa para realizar todas essas operações é ter um cartão atualizado da Caixa Econômica.

Para depositar dinheiro na sua conta Caixa pelas Lotéricas, vale ressaltar que só são permitidas essas transações para contas corrente, poupança e Caixa fácil.

Para realizar procedimento, você pode utilizar seu cartão. Ou ter o número da sua agência e também da sequência numérica de sua conta, em mãos.

Além disso, ao depositar o dinheiro, verifique se o valor não excede o equivalente a R$5 mil. Pois, esse é o valor limite para depósitos nas lotéricas.

Para sacar também não é muito diferente. Pois, você também vai precisar do cartão Caixa. Ademais, também será preciso apresentar o seu documento de identidade. Por fim, no processo, digite a sua senha que será digitada por você mesmo.

O valor para os saques são os mesmos para os depósitos, não excedendo o máximo de R$5 mil.

Bom, percebemos que o cartão Caixa é crucial na realização dessas operações. Mas se o seu cartão expirou, é possível ainda sacar dinheiro com o dispositivo? Pois, descubra a resposta dessa pergunta no tópico seguinte.

Mas afinal, eu posso sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica?

Essa é a dúvida de muitos que, de repente, se descobriram com o cartão Caixa expirado.

Por isso, entenda que: não é possível sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica. Aliás, isso se deve aos padrões de segurança da Caixa Econômica, criados para proteger você e sua conta bancária.

Por sorte, há outros modos de sacar dinheiro da sua conta Caixa sem utilizar o cartão. Como fazer isso? Entenda.

Já que não posso sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica, como posso realizar um saque então?

Você entendeu que sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica não é possível. Mas agora está sem cartão e precisa de dinheiro, o que fazer agora?

Pois, saiba que existem outros meios de poder sacar dinheiro da sua conta Caixa. Um deles é realizar o processo diretamente no caixa tanto de sua agência local, como em outras agências também. Mas há diferenças entre os locais.

Na sua agência local, não há valor limite para saques, além de ter menos burocracia na hora do saque. Por isso, é sempre recomendável que você realize o saque sem cartão diretamente em sua agência.

Entretanto, se você estiver de algum modo impossibilitado de chegar até sua agência, a operação pode ser feita também em outros locais semelhantes, mas com restrições.

Primeiramente, para realizar o saque você necessitará de algum documento que comprove sua identidade. Por exemplo, o seu Registro Geral, CNH, Passaporte, e até mesmo Carteira de Trabalho.

Junto a isso, você assinará o termo de Guia de Retirada, além de precisar lembrar também a senha da sua conta.

Por fim, cabe destacar que o limite de saque nessas situações é de até R$100. Com limite de 5 saques dentro de 6 meses.

Além disso, não é possível sacar sem cartão nas Lotéricas se limitando apenas para agências da Caixa.

Seu cartão Caixa venceu? Não se desespere! Aprenda a como pedir um cartão novo

Você já sabe que não é possível sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica. Por isso, se o seu dispositivo chegou a data de expiração, aprenda a como conseguir um novo em poucos passos.

O reenvio do novo cartão após a data de vencimento costuma ser automática. A chegada em casa se dá até 20 dias após o fim da validade.

Mas em situações onde ocorre algum contratempo, e o seu cartão não é reemitido, não se preocupe. Pois, para solicitar a segunda via do seu cartão, é necessário que você visite uma das agências Caixa. Por último, peça pessoalmente ou solicite via Internet Banking da caixa.

Sabendo que não é possível sacar dinheiro com o cartão vencido Caixa na Lotérica, não cometa mais esse erro, e confira sempre a data do seu cartão. Curta e compartilhe o artigo!