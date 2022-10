O que é a estagflação e como ela influencia nossa economia?

Você com certeza já ouviu falar sobre inflação enquanto assistia aos jornais ou lia as notícias mais recentes sobre a economia nacional. Além disso, há outros termos, como a estagnação, que podem acabar aparecendo durante as notícias.

Entretanto, muitas pessoas não têm ideia do que se tratam esses termos e a que se referem. Quer saber um pouco mais sobre o que é a estagflação? Confira o artigo e aprenda hoje mesmo.

O que é estagflação? Entenda a história e o que significa

Já ouviu falar do termo estagflação? Pois, o termo voltou a ser falado atualmente e o assunto pode ser desconhecido para algumas pessoas.

Segundo historiadores, o termo foi criado em 1965 por um parlamentar britânico que queria descrever a situação econômica do seu país. Entretanto, só ganhou destaque na década de 1970 durante uma crise mundial que tinha como maior motivo o petróleo.

Conhecida como Crise do Petróleo, durante esse período, os países árabes eram os grandes produtores petroleiros. Então, com o objetivo de mostrar desaprovação sobre o apoio militar que os Estados Unidos ofereceram a Israel, eles cortaram o fornecimento do combustível para o país norte americano.

O petróleo é a maior matéria prima de combustíveis fósseis como a gasolina e tem sido de grande importância desde o início do século 20. Então, isso gerou aumento nos preços dos derivados do petróleo e causou uma crise econômica.

Mas o que é estagflação, no final das contas? Esse termo une dois outros termos muito populares no ambiente econômico e financeiro. São eles: estagnação (econômica) e inflação.

Em resumo, ele aponta uma estagnação no crescimento econômico do país, enquanto a inflação continua subindo. Entenda melhor a seguir.

Entenda o que a estagflação pode causar

Já se tornou evidente que uma estagflação pode ter resultados catastróficos na economia. Uma das maiores consequências é a parada de geração de empregos. Consequentemente, não há crescimento monetário e as pessoas não podem investir seu dinheiro.

Geralmente, durante a estagnação, ocorrem muitas demissões. Desse modo, causando maior índice de desemprego e dificultando a sobrevivência da população.

No outro lado, temos a inflação. Em suma, ela é um aumento no preço de todos os itens e que faz com que o dinheiro valha menos. Para exemplificar melhor com a 5 reais antes era possível comprar 2 litros de leite. Todavia, hoje você mal consegue comprar 1 litro. Isso é a desvalorização da moeda.

Ao unir essas duas situações, a estagnação econômica e a inflação, temos um momento de crise geral. Veja bem, se durante uma estagnação econômica, não conseguimos gerar dinheiro, e muitas vezes ocorrem até demissões, dificulta muito a compra de itens e produtos.

Unindo isso à inflação, que encarece grande parte dos itens, se torna praticamente impossível comprar e vender. Portanto, causa uma crise monetária bastante grave.

No cenário atual, onde a estagflação se encaixa?

Todos sabemos que vivemos uma época de crise sanitária. Aliás, com a chegada da pandemia da coronavírus vimos muitos países decretarem quarentena geral para população.

A quarentena ou lockdown, impossibilitou muitas pessoas de continuarem suas vidas profissionais. Alguns ainda puderam trabalhar em regime Home Office. Entretanto, algumas outras profissões, como motoristas de ônibus, atendentes que precisam lidar com pessoas ficaram prejudicadas.

Isso porque muitas atividades econômicas foram proibidas de funcionarem durante boa parte da pandemia. Exemplificando, lojas fecharam, o oferecimento de transporte público e outros serviços pararam de funcionar.

Essa situação gerou grande onda de desemprego, o que causou uma estagnação econômica. Junto à isso, a inflação chegou com tudo. Pois com o fechamento de grande parte das produções, a demanda se tornou maior e encareceu o valor de muitos produtos.

Eis que entra a estagflação, onde não há giro de capital, mas há os altos preços de produtos. Na verdade, alguns economistas dizem que não é correto afirmar que o Brasil está em estagflação, mas sim num período de recessão econômica.

E qual a solução para essa situação?

O grande risco da estagflação é a dificuldade da recuperação econômica que costuma aparecer em ritmo bastante lento.

Sendo assim, a solução desse problema seria a volta da população às suas atividades, e fazer o dinheiro girar novamente. Entretanto, para isso, é necessário que a ocorrência de coronavírus continue a diminuir. Assim, fica mais fácil para que o país voltar a gerar empregos, equilibrando a situação.

Você conseguiu entender o que é estagflação? Compartilhe com seus colegas para que mais pessoas possam estar por dentro desse assunto.