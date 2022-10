O que é demissexualidade? Iza e famosos já declararam orientação

Foto: Reprodução/Redes Sociais/@moalmeida___

A cantora Iza deixou os internautas com uma pulga atrás da orelha após recente entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”. A artista revelou ser demisexual e falou pela primeira vez sobre o assunto, que ainda não é tão conhecido pelo grande público.

“Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy”, explicou na entrevista.

A fala de Iza é exatamente o que a demissexualidade explica. Ela é uma orientação sexual onde as pessoas só conseguem se sentir sexualmente atraídas por outra após estabelecer uma conexão emocional.

O termo, inclusive, vem de estar “a meio caminho entre” sexual e assexual, segundo o Asexual Visibility and Education Network. É reconhecido como uma variação da assexualidade, onde, por sua vez, a pessoas não sente atração ou desejo por sexo em outra pessoa.

Para quem se identifica como demisexual, o envolvimento emocional é necessariamente um pré requisito para questões sexuais, como explicou Iza.

Mais famosos

A atriz Giovanna Ewbank, também revelou publicamente ser uma pessoa demisexual. Casada com o ator Bruno Gagliasso, ela falou sobre o assunto também no podcast “Quem Pode, Pod”.

“Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e… aqui e ali, e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências”, explicou durante o programa veiculado no final de setembro.

Apesar de se declarar assexual quando entrou no “Big Brother Brasil”, o ex-BBB Victor Hugo revelou ser um “demisexual birromântico” em entrevista.

O influenciador revelou que pode chegar a fazer sexo por uma pessoas com quem tiver laços afetivos e chegar a se apaixonar.

“A pessoal assexual valoriza bem mais as relações, os sentimentos, o afeto, o carinho, o contato. Necessariamente não há tesão. Minha orientação assexual é: demisexual birromântico, ou seja, me apaixono por pessoas dois dois sexos e eu considero que, se eu me apaixonar por alguém, eu posso vir a fazer sexo com esta pessoa. Sou virgem e nunca senti atração por ninguém”, disse durante bate-papo com o TV Fama, da RedeTV.

