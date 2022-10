O que significa “IYKYK” e o significado de IYKYK no Instagram/Snapchat 2022

A geração Z usa uma linguagem tão bizarra quanto suas frases e piadas, como FOMO e OOTD. O mais comum de todos os novos desenvolvimentos nesta época são siglas e gírias. Explicaremos o significado de IYKYK aqui enquanto falamos sobre uma das expressões de gíria mais usadas no momento.

Você já abriu uma conta de rede social e notou uma enxurrada de siglas de gírias sendo usadas em todos os lugares?

Você não é o único, afinal. Essas gírias são amplamente utilizadas na internet. Eles aparecem em quase todas as mensagens de texto que os membros da Geração Z enviam para seus amigos ou em todas as conversas que eles têm!

O que significa IYKYK?

Se você sabe, você sabe é referido como IYKYK. Não é tão fácil? Eu não podia acreditar quando finalmente entendi o que significava. Portanto, entender o significado de um conceito e aplicá-lo efetivamente, no entanto, são duas coisas completamente diferentes. E o uso de IYKYK particularmente não é fácil de ver ou entender.



IYKYK, uma gíria, originou-se online. Essa palavra tem um nicho único em fóruns online, principalmente em sites como o Reddit, assim como os memes que circulam por toda parte nas redes sociais. Com essa expressão, você pode usá-la quando souber que algumas pessoas entenderão imediatamente o que você quer dizer e que outras não. Se você sabe, você sabe!

De onde vem o termo IYKYK?

Se você sabe, você sabe que se tornou bastante popular em 2020. Mas você está ciente de que não foi feito durante este ano.

Em contraste com muitas das gírias da Internet que examinamos neste site, “IYKYK” é uma invenção relativamente recente. O termo IYKYK foi realmente criado em 2016. No entanto, naquela época IYKYK foi definido como ‘Se você estivesse lá, você saberia, mas se não estivesse, não saberia de acordo com o Urban Dictionary. Para confundir seus outros adolescentes, eles escolhem especificamente tópicos fáceis para adolescentes. Mas o significado dessa gíria evoluiu muito ao longo do tempo.

O primeiro passo para estar “no conhecimento” é entender o que você precisa “saber”. Tudo depende do cartaz. Se o conteúdo for compartilhado em uma rede amplamente usada como Twitter ou TikTok, provavelmente está tentando atingir um público específico, mas amplo.

IYKYK é usado principalmente em DMs e conversas de IM. Adolescentes e indivíduos entre 16 e 25 anos são os principais usuários de gírias. A expressão é geralmente popular porque economiza tempo quando escrita, como LOL e IIRC. Por esse motivo, é frequentemente usado em mensagens de texto por causa disso.



As pessoas se tornam mais alfabetizadas digitalmente e novas palavras e gírias entram no uso comum. Termos como “DM”, que significa, “envia-me uma DM”—onde DM significa Mensagem direta e “selfie” refere-se ao uso da câmera frontal do telefone para tirar uma foto sua — simplesmente não existiria sem telefones ou redes contemporâneas como o Twitter. Como resultado, expressões de gírias e siglas frequentemente refletem o avanço da tecnologia e nossa sociedade cada vez mais interconectada. Seu uso e popularidade estão diretamente relacionados às características do mundo em que vivemos, portanto, não espere que eles cheguem a lugar algum tão cedo.

Como o termo IYKYK ficou popular?

Essa frase tem a propriedade intrigante de que você pode usá-la para envolver seu público e ouvintes. Basta você compartilhar uma foto ou citação com a legenda IYKYK. Tornou-se popular em 2018, graças à música de Pusha T, If You Know You Know, que é provavelmente o motivo pelo qual atualmente é usada com tanta frequência. Então, o TokTok se tornou o principal fator que impulsionou a ampla aceitação do IYKYK. A hashtag IYKYK foi usada em milhões de vídeos do TikTok em 2020.



Como usar o IYKYK?

A gíria tem o mesmo significado em todos os sites de mídia social, esteja você usando o Twitter, Instagram, Snapchat ou qualquer outro identificador de mídia social. Este IYKYK é normalmente usado para descrever um meme, programa de televisão ou até mesmo uma circunstância pessoal. Também pode ser usado para descrever uma piada que apenas seus amigos entenderiam.

Você deve se lembrar que você deve estar familiarizado com o termo “IYKYK” se você pretende usá-lo em um conteúdo escrito, uma legenda ou até mesmo uma conversa. Usar essa gíria em um determinado contexto é comum, como uma referência que só seus amigos entenderiam. Por exemplo, ao fazer uma referência que seus amigos só entendem.

Usando memes e piadas, você também pode usar IYKYK para fazer seus amigos rirem em voz alta e colocá-los todos em divisões. Essa é uma expressão de gíria bastante popular que é usada regularmente em mensagens de texto, legendas ou comentários nas mídias sociais. Aqui estão algumas legendas diárias, bem como algumas situações em que você pode usar IYKYK em sua vida diária. Aqui estão várias situações em que você pode usar IYKYK em legendas diárias.

“Esta viagem a Himachal foi definitivamente especial. #IYKYK”

“Quando o final da temporada fica mais louco do que você esperava #iykyk”

“Bem, eu nunca vou usar aplicativos de namoro grátis novamente. IYKYK.”

Então é aí que as calças de Jo chegaram! # IYKYK .

. Não importa que dia é, que ano é?! # IYKYK .



É para todos?

se você vir o termo “IYKYK” ao lado de algo que não entende, provavelmente não é o público-alvo do post. Em um feed mais privado, como suas histórias do Instagram, quando alguém usa o termo IYKYK, provavelmente está fazendo uma referência específica a um número selecionado de amigos e conhecidos. Essas postagens são especialmente referidas a uma experiência particular compartilhada com outras pessoas. Simplificando, se você estivesse lá, você entenderia. Se não, você não faria.

Conclusão

Se você tentar procurar a hashtag #IYKYK no Instagram ou Snapchat, provavelmente estará sorrindo por pelo menos uma hora. Agora cheguei à decisão de que não posso continuar assim. IYKYK.

