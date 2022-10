o que vai acontecer na série?

Foto: Divulgação/HBO

A primeira temporada de “House of The Dragon”, do mesmo universo de “Game of Thrones” teve o último episódio da primeira parte da trama exibido no domingo (23). Além de ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, os desfechos apresentados chocaram fãs e espectadores.

Uma guerra desponta, enfim, pela disputa do Trono de Ferro. E, com a segunda temporada marcada para estrear apenas em 2024, cresce a curiosidade para saber o que vai acontecer nos próximos episódios de “House of The Dragon”. O iBahia separou o que pode acontecer na série, baseado nos livros de George R.R Martin. Confira e cuidado com spoilers:

Aegon assumiu o trono e Rhaenyra se autodeclarou rainha. E agora?

No episódio exibido ontem, Aegon, filho de Viserys com Alicent, assumiu o Trono de Ferro. Como nos livros, o primogênito da Hightower é colocado no trono o mais rápido possível após a morte do pai, apesar da relutância de assumir a posição e de Rhaenyra.

Enquanto em Dragonpit, Aegon é coroado perante milhares de apoiadores, Rhaenyra convoca o próprio conselho para começar a planejar o que fazer com o rei Aegon e logo é coroada rainha. A partir disso, passam a existir dois governantes em Westeros, o que é um problema.

Uma batalha começa – no caso da série, o estopim é a morte do filho mais velho de Rhaenyra – e os dois lados sofrem grandes perdas. Em determinado momento, Aegon foge de Porto Real e Rhaenyra assume o Trono de Ferro junto com Daemon enquanto ele está acontecido. Mas, o reinado da primogênita Targaryen dura pouco.

O que acontece, então?

Enquanto Rhaenyra governa em Porto Real, Aegon decide tomar para si Pedro do Dragão. Ele luta com Baela Targaryan e vence, mesmo se ferindo gravemente e perdendo o movimento das pernas. Quando Rhaenyra descobre que ele assumiu o lar ancestral dos Targaryen, ela decide tomar de volta o local e parte para Pedra do Dragão. [Cuidado como o spoiler] De acordo com os livros, Rhaenyra é capturada por Aegon, que alimenta o próprio dragão com o corpo da rainha.

Então, Aegon toma o trono novamente e acaba a guerra?

Não. Rhaenyra ainda tem apoiadores. Mesmo morta, os exércitos que estão ao favor dela marcham em direção a Porto Rela para se livrar de uma vez por toda de Aegon. No fim, não chega a ser necessário, pois o primogênito de Alicent morre envenenado pelos próprios homens a caminho da Fortaleza Vermelha.

Sem Rhaenyra e Aegon, quem vai comandar Porto Real?

Com a morte dos dois, o filho de Rhaenyra, Aegon, conhecido nos livros como “Aegon, o mais jovem”, assumo o Trono de Ferro. Com a ajuda de Corlys Velaryon, ele é colocado no trono aos 10 anos e, eventualmente, governa como o irmão Viserys como mão do rei.

Ainda não é possível afirmar que a série vai seguir por completo esses acontecimento. Para isso, será preciso acompanhar o que está por vir em “House of The Dragon”.

