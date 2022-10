O site do futuro ao seu serviço na escolha de um casino online hoje

A escolha de um casino confiável e honesto é essencial para uma experiência de jogo segura e divertida. A proliferação de marcas de casino online Portugal não corresponde a um aumento de qualidade e alguns sites podem revelar-se verdadeiras dores de cabeça para os jogadores.

Casino Zeus, a separar o trigo do joio

No intuito de proporcionar uma jornada agradável e emocionante, Alexey Ivanov, proprietário do Casino Zeus, apresenta, no site https://casinozeus.pt , a todos os jogadores, informação relevante sobre plataformas de apostas e jogos de casino.

Na plataforma, o utilizador, poderá encontrar, entre outro tipo de informação:

Avaliações e classificações de casinos online em Portugal;

Métodos de pagamentos disponíveis (Skrill, Multibanco, PayPal);

Bónus e outras ofertas de cada site de jogos de azar;

Jogos de casino online.

Desta forma, o jogador poderá guiar-se pelos conselhos, análises e dicas do Casino Zeus, para escolher o casino correto e devidamente comprovado.

A checklist Zeus para análises de casino

Tendo em conta, os critérios que constituem e classificam um bom casino online, o Casino Zeus, revê uma série de itens para resultados corretos e análises isentas.

Abaixo, uma lista dos parâmetros que o Casino Zeus verifica, para resultados que possam responder e sossegar as inquietações dos utilizadores:

Licença e Segurança; Política de bónus; Portefólio de jogos, incluindo roleta, blackjack, bacará e caça-níqueis; Versão móvel e app; Meios de depósito e levantamento (em euro ou outras moedas); Experiência de jogadores reais.

De acordo com Alexey Ivanov, «como um guião de um filme, a análise de um clube online obedece a uma extensa checklist que cobre todos os aspetos que poderão influenciar a experiência de jogo. O Casino Zeus pretende, em última instância, ser um ponto de passagem segura para casinos legais».

Um ponto final no jogo online ilegal

O Casino Zeus disponibiliza os meios necessários para o utilizador fazer escolhas legais e seguras, guiando a sua atuação pelo instituído no Regime Legal estabelecido, desde 2015, em Portugal, para exploração de jogos online.

Em função dos regulamentos, indicações e orientações do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, o Casino Zeus estabelece a base do seu projeto, fazendo chegar aos jogadores portugueses casinos de Portugal legais e licenciados.

No site, irá encontrar a informação necessária sobre as entidades licenciadas pelo SRIJ, como a Betway, a Betclic, o Casino Portugal ou o Placard. Note-se que até 2022, o organismo já emitiu 25 licenças.

Os casinos online e os casinos terrestres em análise

Tendo em conta que algumas das marcas de estabelecimentos virtuais portugueses tiveram origem nos casinos físicos, é necessário voltar atrás no tempo e construir a cronologia das respetivas entidades.

Portugal conta, atualmente, com 12 casinos terrestres e 1 sala de máquinas de jogos – uma forma de experienciar um casino ao vivo. No quadro, constam alguns dos mais populares casinos físicos em funcionamento em Portugal:

Clube de jogos Morada Casino de Lisboa Alameda dos Oceanos, lote 1.03.01 Parque das Nações 1990-204 Lisboa Casino Solverde Rua 19, Nº 85 4501-858 Espinho Casino da Figueira Rua Dr. Calado, 1 3080-153 Figueira da Foz Casino de Estoril Av. Dr. Stanley Ho Edifício do Casino Estoril 2765-190 Estoril Casino de Tróia Alameda do Zambujeiro, Península de Tróia Marina de Troia 7570-789 Carvalhal, Grândola

O combate ao jogo aditivo e o Jogo Responsável

A experiência de jogo nos casinos Portugal online deve ser uma experiência saudável, equilibrada e consciente. Muitos jogadores, em Portugal e no Mundo, lutam contra o vício do jogo com dinheiro real. O Casino Zeus pauta a sua atuação sem perder de vista o Jogo Responsável e deixa algumas recomendações a esse propósito, tais como:

O Jogador deve saber equilibrar o jogo num estilo de vida sã; O Jogo é uma atividade para pessoas capazes com mais de 18 anos; O Jogo não é um estilo de vida ou uma fonte de rendimento.

Cada vez mais instituições e organizações, como a Linha Vida, o IAJ ou a Ajog, disponibilizam apoio e ferramentas para que o jogador possa recuperar o controlo da sua vida e libertar-se de situações descontroladas e aditivas.