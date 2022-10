Com mais de 40 anos atuando no mercado de trabalho, a empresa Oba Hortifruti atualmente é uma das maiores redes de Hortifruti de todo o país. Hoje o grupo está oferecendo vagas de emprego para profissionais que queiram desenvolver e crescer junto da empresa. Confira.

Oba Hortifruti abre NOVOS empregos pelo Brasil

Atualmente a empresa conta com mais de 60 lojas distribuídas entre os estados de Goiás, Distrito Federal e São Paulo, desta forma, está em busca de novos talentos para fazer parte da equipe.

O foco principal do grupo é oferecer produtos de qualidade e frescor ao consumidor final, com isso conta com profissionais qualificados e responsáveis. A empresa oferece aos seus colaboradores um salário compatível com o mercado de trabalho e vários outros benefícios. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Açougueiro- Brasília/SP;

Aprendiz- Goiânia;

Assistente de Loja- São José do Rio Preto/SP;

Atendente de vinhos- São Paulo;

Auxiliar de açougue- Sorocaba;

Auxiliar de Cozinha – Jundiaí;

Auxiliar de Peixaria- Bauru;

Conferente- Goiânia;

Manipulador de alimentos- Brasília;

Nutricionista- Campinas;

Operador de caixa – Campinas;

Operador de Loja- Piracicaba;

Repositor de Hortifruti- Brasília;

Oficial de manutenção- Goiânia;

Analista de prevenção de perdas- Campinas.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas ofertadas, podem acessar o site 123 empregos. Nele, você vai encontrar todas as informações necessárias sobre a oportunidade.

