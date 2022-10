OBMEP 2022: provas da 2ª fase da Olimpíada de Matemática são aplicadas hoje (8)

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) realiza neste sábado, dia 8 de outubro, a aplicação das provas da 2ª fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Mais de 900 mil alunos foram classificados na para a 2ª fase e estão aptos para concorrer às premiações.

De acordo com o IMPA, as provas serão aplicadas hoje, às 14h30 (horário de Brasília), em todo o país. As provas da 2ª fase são compostas por questões discursivas e os estudantes terão três horas para fazer o exame.

A consulta aos locais de prova pode ser feita através do site da OBMEP. Para conferir onde realizará a prova, o estudante deve informar o estado, o município e a escola, depois buscar o seu nome na lista. De acordo com as orientações da organização da OBMEP, os participantes devem chegar aos locais de prova com, pelo menos, 30 minutos de antecedência.

A organização orienta ainda que os estudantes devem apresentar um documento oficial de identificação (carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira escolar), e devem levar lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.

De acordo com o cronograma da 17ª OBMEP, a divulgação de estudantes premiados está prevista para o dia 20 de dezembro deste ano. Segundo o IMPA, serão 575 medalhas de ouro, 1.775 medalhas de prata e 5.175 de bronze. Além disso, a OBMEP vai conceder 51.900 menções honrosas.

OBMEP

A Olimpíada é realizada pelo Impa, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e do Ministério da Educação (MEC). Trata-se de um projeto nacional dirigido aos alunos dos ensinos fundamental (6º ao 9º ano) e médio de escolas públicas e privadas brasileiras.

Neste ano, 18,1 milhões de alunos de todas as regiões do país participaram da 1ª fase da 17ª edição da OBMEP. De acordo com dados do IMPA, a iniciativa alcançou, nesta edição, 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 54 mil escolas.

Acesse o site da OBMEP para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFT divulga locais de prova e concorrência do Vestibular 2023; saiba mais.