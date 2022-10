Obmep Mirim: Impa aplicou hoje a segunda fase para mais de 250 mil alunos

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) realizou nesta terça-feira, dia 11 de outubro, a aplicação das provas da segunda fase da 1ª edição da Olimpíada Mirim de Matemática (Obmep Mirim). De acordo com o Instituto, mais de 250 mil estudantes foram aprovados para essa fase.

Da primeira fase participaram 2,7 milhões de estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental da rede pública. Ao todo, 19 mil escolas de todo o Brasil participam desta 1ª edição da Obmep Mirim.

Conforme estabelecido no regulamento, as provas da 2ª etapa foram constituídas por 15 questões objetivas. O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos. Portanto, os conteúdos estão divididos nos níveis Mirim 1 (2º e 3º ano do Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º ano do Fundamental).

De acordo com o diretor adjunto do Impa e coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep), Claudio Landim, provas mais longas seriam cansativas já que essa versão da Olimpíada é voltada para crianças menores.

“Por isso, são questões de múltipla escolha e bem visuais porque as crianças ainda têm dificuldade de entender o enunciado”, afirmou Landim em entrevista à Agência Brasil. Além disso, Landim informou também que a correção das provas será feita pelos próprios professores dos alunos participantes.

Para Landim, a Obmep Mirim teve um bom resultado em seu primeiro ano de realização. Nesse sentido, o diretor afirmou:

“A adesão se confirmou. As escolas que se inscreveram na primeira fase estão participando da segunda fase. Nós temos uma capilaridade em todo o Brasil. Estamos muito otimistas, inclusive porque este é o primeiro ano. As escolas ainda estão se adaptando a essa prova”.

Obmep Mirim

Realizada pelo Impa, a 1ª Olimpíada Mirim conta com o apoio da B3 Social, da Capes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição de conhecimento é promovida também pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Educação (MEC).

Com informações da Agência Brasil.

