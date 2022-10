Obras da Linha Azul modificam tráfego para ônibus na BR-324

Foto: Matheus Pereira/ GOVBA

O tráfego de ônibus na BR-324 sofrerá modificação a partir deste sábado até a primeira quinzena de dezembro devido à fase final das obras para conclusão do corredor transversal conhecido como “Linha Azul”, que liga a orla marítima ao subúrbio da capital.

A região afetada é a do recuo existente na BR-324, que fica entre a saída 621 da Rodovia Federal e a Jaqueira do Carneiro.

Para auxiliar os usuários do transporte público na mudança, um ponto de ônibus provisório foi instalado no local e começa a funcionar a partir deste sábado (15). Além disso, placas de sinalização indicam a mudança no local e irão orientar os motoristas de ônibus e usuários do ponto interditado. O trânsito de veículos leves na região segue inalterado.

Sobre a Linha Azul

O conjunto de vias urbanas, planejada como um corredor alimentador do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas de alta capacidade, possui 13 km de extensão e liga o bairro de Patamares ao Lobato.

A Linha Azul, administrada pela Via Bahia, conta com três faixas de trânsito, ciclovia e urbanização. Ao longo das obras, o entorno da região também passou por mudanças e requalificações, como a implantação de equipamentos esportivos e de convivência.

Entre as etapas já concluidas estão a duplicação das avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa, além da Ligação Lobato – Pirajá. Uma das próxmas mudanças é a implantação de um novo viaduto de ligação do São Caetano à Estação Pirajá e a execução de uma passarela de acesso dos moradores do bairro ao terminal de integração.

