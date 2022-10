A Oceânica é líder no segmento de integridade de O&G. Há 44 anos no mercado brasileiro, a companhia está divulgando vagas de emprego abertas, destinadas para moradores da região do Rio de Janeiro.

Oceânica abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

A Oceânica está há 44 anos atuando no mercado de integridade de O & G. A companhia acredita que o seu time é uma das maiores forças.

E, pensando no desenvolvimento constante da empresa, o programa Mergulhador do Futuro foi criado. O projeto tem o objetivo de capacitar mergulhadores como pilotos de ROV.

Além disso, o comitê de diversidade e inclusão foi criado pela empresa. Quer fazer parte da equipe? Veja os cargos disponíveis no Rio de Janeiro:

Banco de Talentos (Exclusiva PCD);

Análise de Logística e Material;

Análise de Operações;

Assist. de Logística;

Cozinheiro de Embarcação;

Eletricista Marítimo;

Eletrotécnico;

Enfermeiro (a);

Engenharia de Segurança do Trabalho;

Programa Jovem Aprendiz;

Marinheiro de Máquinas;

Chefe de Máquinas;

Subchefe de Máquinas;

Oficial de Quarto de Máquinas;

Téc. de Instrumentação;

Téc. de Planejamento.

Como se candidatar

A Oceânica está no mercado há 44 anos, entregando serviços e produtos de qualidade para o setor de integridade de O & G. Entre os objetivos da empresa, destaca-se o cuidado com a sustentabilidade ambiental a longo prazo.

A equipe está com vagas abertas para vários setores, como enfermeiro, analista, assistente e mais. Para participar do processo seletivo dessas ou de outras vagas, acesse a página oficial da marca.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.