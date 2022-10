Ocyan abre 250 vagas de emprego pelo país

A empresa Ocyan está contratando novos 250 profissionais para atuar de maneira Offshore. As vagas abrangem diferentes áreas da companhia, e estão abertas para candidatura de pessoas que se identificam com a cultura e tradição da empresa. Todos os cargos são efetivos, e a companhia ainda oferece vagas exclusivas para portadores de deficiência. Continue lendo e veja todos os detalhes sobre a inscrição.

Ocyan divulga novas oportunidades para trabalhar de maneira Offshore no Brasil

A empresa Ocyan, referência na indústria de gás e óleo no Brasil, está contratando novos 250 colaboradores para atuar em diferentes áreas da companhia. A companhia preza pelo comprometimento, respeito, inclusão e ética dentro de todos os setores. Para se inscrever será necessário atender aos critérios mínimos e morar em regiões de fácil acesso às unidades contratantes.

Confira agora as vagas abertas que foram divulgadas por meio da plataforma Gupy:

Engenheiro de Projeto Júnior — Macaé;

Especialista em Processo gestão de Mudança Organizacional — Rio de Janeiro;

Especialista em TI — Rio de Janeiro;

Gerente de Operação Offshore — Macaé;

Gerente de engenharia — Rio de Janeiro;

Instrumentista Escalador — Macaé;

Mecânico de Turbomáquinas — Macaé;

Operador de Posicionamento Dinâmico — Macaé;

Projetista de Instrumentação e Elétrica — Macaé;

Supervisor de Caldeira — Macaé.

Como se cadastrar

Para ser um dos novos membros da equipe Ocyan, será fundamental morar em uma das regiões onde a companhia está contratando, além de atender aos critérios mínimos que exigem a função. As fichas de cadastro podem ser acessadas através do site de cadastro.

