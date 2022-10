Offboarding: o que é e benefícios

O offboarding é um importante processo que vem sendo adotado de forma padronizada e, ao mesmo tempo, com um toque humanizado, por diversas empresas que visam um processo de desligamento mais justo e adequado.

Porém, ainda existem dúvidas sobre esse conceito e, por isso, desenvolvemos este conteúdo com uma série de considerações importantes sobre o tema. Para saber mais, basta continuar conosco até o fim deste texto. Vamos adiante.

O que é offboarding?

O offboarding pode ser entendido como o processo padronizado e humanizado de desligamento de um funcionário, que pode ter pedido demissão ou ter sido demitido. Nesse processo de desligamento, é possível organizar senhas, pendências e trabalhos, bem como oferecer um apoio para que o colaborador tenha um desligamento tranquilo e humanizado.

O processo visa oferecer um desligamento justo, respeitoso e que agregue valor para ambos os lados. É o caso de a empresa escrever uma carta de recomendação sobre o colaborador, por exemplo, bem como o funcionário entregar todos os documentos necessários para que o seu desligamento não cause gaps nas atividades cotidianas da empresa.

Quais os benefícios do offboarding?

Os benefícios desse processo de desligamento padronizado e humanizado são inúmeros. Afinal, quem nunca viveu um desligamento desgastante, que prejudicou a forma como enxergava a empresa? Pois é! O offboarding visa oferecer um desligamento qualificado e que respeite os dois lados, sem focar na ideia de que “alguém sai perdendo”.

Abaixo descrevemos algumas vantagens para você analisar esse conceito mais a fundo:

1. Fortalecimento de uma cultura humanizada

A empresa mantém a construção de uma imagem mais humanizada, o que a fortalece frente aos talentos presentes no mercado de trabalho. Afinal, ninguém vai querer trabalhar em uma empresa na qual o desligamento é desumano e frio, concorda?

Sendo assim, investir em offboarding é fortalecer a marca da empresa diante do mercado.

2. Evita atritos e problemas de relacionamento com o ex-colaborador

O desligamento humanizado também oferece ao ex-colaborador a oportunidade de deixar a empresa com bons olhos. Sendo assim, evitam-se problemas de relacionamento com o indivíduo, criando uma atmosfera mais pacífica nesse sentido.

3. Fomenta um processo padronizado de desligamento

O offboarding também auxilia na hora de se criar um processo padronizado de desligamento, resultando em uma maior organização e efetividade na hora de colocar em prática esse tipo de ação.

4. Mantém uma maior organização na troca de colaboradores

O fato de fazer o desligamento humanizado, que ajuda a organizar as demandas que ficaram pendentes e as senhas e/ou documentos do colaborador que está de saída, também oferece uma maior organização entre a troca de colaboradores.

Isso porque o próximo profissional terá acesso a tudo que precisará arcar, de uma maneira muito mais sistematizada e clara.

5. Deixa as portas abertas para o funcionário retornar no futuro

Mesmo em caso de demissão, ainda assim é possível fazer uma nova contratação do mesmo funcionário no futuro. Sendo assim, investir em um processo de desligamento mais humanizado garante a possibilidade de haver uma recontratação no futuro, o que contribui para um laço profissional bastante significativo.

Por isso, cada vez mais as empresas têm apostado nesse tipo de processo. Você já o conhecia?