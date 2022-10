Olimpíada Virtual de História recebe inscrições até dia 14 de outubro

Em sua 14ª edição, a Olimpíada Nacional em História do Brasil recebe inscrições para a versão Aberta para Todos (ONHB-A) até o dia 14 de outubro, próxima sexta-feira. O evento é realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

De acordo com a organização da Olimpíada, o projeto é online e gratuito e tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento sobre a História do Brasil. Nesse sentido, destina-se a um público que não está, necessariamente, vinculado ao ambiente escolar.

Conforme as diretrizes, pode se inscrever para essa versão da ONHB qualquer pessoa com idade acima de 12 anos. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da ONHB.

Os participantes podem escolher entre quatro modalidades no momento da inscrição:

Modalidade Individual : inscrição independente de qualquer pessoa com 12 anos ou mais;

: inscrição independente de qualquer pessoa com 12 anos ou mais; Modalidade em Grupo : inscrição de equipes de amigos e familiares com duas a seis pessoas, desde que os inscritos tenham pelo menos 12 anos;

: inscrição de equipes de amigos e familiares com duas a seis pessoas, desde que os inscritos tenham pelo menos 12 anos; Modalidade Escolar Privada : inscrição de grupos formados por 3 alunos e um professor orientador pertencentes à mesma instituição de ensino particulares;

: inscrição de grupos formados por 3 alunos e um professor orientador pertencentes à mesma instituição de ensino particulares; Modalidade Escolar Pública: inscrição de grupos formados por um professor e três alunos dos ensinos fundamental (7º ao 9º ano), médio ou educação de jovens e adultos (EJA).

De acordo com a organização, o objetivo é que as equipes das modalidades escolares usem a ONBH-A para se preparar para a próxima edição da ONBH, que acontecerá em 2023.

A aplicação das provas da ONBH será feita no período de 17 de outubro a 12 de novembro. Ainda segundo o regulamento, a ONBH-A contará com quatro frases, com o seguinte formato:

1ª fase: 5 questões de múltipla escolha e uma tarefa.

2ª fase: 5 questões de múltipla escolha e uma tarefa.

3ª fase: 5 questões de múltipla escolha e uma tarefa.

4ª fase: tarefa principal.

Acesse o regulamento na íntegra.

