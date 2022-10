A inspiração para o trabalho nem sempre está presente na nossa rotina, o que é normal. Porém, se ainda assim você deseja refletir sobre algumas fontes de inspiração que podem ser bem-vindas no dia a dia, então não deixe de acompanhar este conteúdo que preparamos especialmente para você.

No decorrer deste texto você verá algumas ideias que podem servir de base para a sua busca por inspiração. Vamos juntos?

Onde buscar inspiração para o trabalho?

Não existe certo ou errado quando pensamos em onde buscar inspiração para o trabalho. Se você conhece alguma estratégia que trás resultados interessantes para você e não causa prejuízo para ninguém, então é só ir adiante. 😉

Porém, além do que você já conhece como fonte de inspiração, também trouxemos ideias que podem ser bem pertinentes. Veja abaixo:

1. Mentoria

A mentoria pode ser uma grande fonte de inspiração para o trabalho. Claro que você precisa sentir que se identifica com o seu mentor, se não, talvez o processo não funcione da maneira como você gostaria.

Por outro lado, quando há um vínculo entre mentor e mentorado, é possível criar uma inspiração, ao espelhar-se nas recomendações do mentor e, de quebra, enxergar as próprias qualidades frente ao dia a dia de trabalho.

2. Influenciadores da sua área – com credibilidade

Você conhece algum influenciador que seja da sua área de atuação e que possua uma certa credibilidade e conhecimento aprofundado? Então ele pode ser uma fonte de inspiração para o trabalho.

Você não precisa usá-lo como métrica para tudo o que você vai fazer na sua vida profissional, mas ter quem admirar e se espelhar pode ser uma forma de se sentir mais motivado para o dia a dia de trabalho.

Por isso, considere refletir sobre as possibilidades de influenciadores da sua área.

3. Livros e leituras no geral

As leituras podem expandir a nossa mente, nos fornecer informações inéditas e fomentar a nossa criatividade. Da mesma maneira, as leituras de livros de diferentes gêneros também oferecem uma inspiração para o trabalho.

Você pode ler livros sobre o seu mercado de atuação, biografias de profissionais da sua área ou outros tipos de conteúdos que possam trazer ideias, reflexões e pensamentos diferentes para a sua vida.

4. Contato com a natureza

Entrar em contato com a natureza também é algo que pode fortalecer a inspiração para o trabalho. Quando temos a possibilidade de contatar a natureza, podemos nos sentir mais relaxados e confortáveis no ambiente no qual estamos inseridos.

Essas sensações de prazer e bem-estar, somadas ao estímulo da criatividade que o contato com o natural proporciona, são fatores que podem nos deixar mais inspirados para o dia a dia.

5. Filmes, música e arte

Para finalizar, não poderíamos deixar de lado o poder dos filmes, das músicas e da arte no geral, não é mesmo?

A arte pode nos contar muitas coisas e mostrar muitas visões de mundo. Podemos mergulhar em histórias, acontecimentos e situações nas quais jamais conheceríamos se não consumíssemos arte.

Por isso, assistir filmes diferentes, aventurar-se me novos estilos musicais, divertir-se com a literatura, visitar museus e apreciar a arte também são formas de conquistar mais inspiração para o trabalho. Experimente!