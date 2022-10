ONG reconstrói areólas e sobrancelhas de vítimas do câncer

Foto: Divulgação

A Organização Não-Governamental (ONG) Todo Dia é Rosa fará um mutirão para reconstruir, de forma gratuita, aréolas e sobrancelhas em mulheres e homens vítimas câncer de mama em Salvador. A ação será no dia 19 de outubro, das 9h às 17h, no bairro da Boca do Rio.

A reconstrução é feita por meio de micropigmentação paramédica e será realizada no espaço Igreja Batista do Poder de Deus. Para fazer o serviço nas aréolas, é preciso ter retirado o tumor há mais de um ano, e estar com orientação do médico acompanhante.

Para a reconstrução das sobrancelhas, é preciso apenas autorização médica se ainda estiver em tratamento. Nos casos em que o tratamento já tiver sido encerrado, basta apresentar o relatório de alta médica. O público também terá oferta de atendimentos com psicólogo e nutricionista.

Também serão oferecidos encaminhamentos para exames de mamografia e preventivo ginecológico, aferição de pressão e glicemia, além de serviços de beleza, como maquiagem e trança.

Serviço

O QUE: Mutirão de saúde Todo Dia é Rosa

QUANDO: 19 de outubro, das 9h às 17h

ONDE: Igreja Batista do Poder de Deus, Rua Dário Valois, nº 23, Boca do Rio, Salvador (BA)

