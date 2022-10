Ônibus deixam de circular no final de linha de Pernambués

Foto: Reprodução / TV Bahia

Ônibus do transporte público deixaram de circular no final de linha de Pernambués, em Salvador, na quarta-feira (19), após um homem morrer em uma troca de tiros, em uma localidade conhecida como Horta. Aulas das escolas da região também foram suspensas.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) confirmou que os coletivos deixaram de ir até o fim de linha durante a noite de quarta, mas não confirmou se o caso tem relação com a morte do homem.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou, por meio de uma nota, que no período da tarde, as aulas das escolas de Pernambués já tinham sido suspensas devido ao clima de insegurança no local. Cerca de 1,9 mil alunos foram afetados, segundo a pasta.

Na manhã desta quinta (20), a PM informou que o policiamento está normalizado na região.

Morte e prisão

Além da morte de um homem, um casal foi preso durante uma operação contra criminalidade no bairro. Segundo a PM, os agentes encontraram um grupo de homens armados, que dispararam contra os agentes. Houve revide e, após buscas, um homem armado foi achado ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, também na capital baiana, mas não resistiu.

Com ele, foram apreendidos uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 9mm, um carregador alongado, 25 trouxas de maconha prensada, um saco com cocaína e sete munições de calibre 9mm intactas.

Durante a operação, os policiais também encontraram um casal, que tentou fugir ao ver os PMs, mas foi alcançado. Com a dupla, foram apreendidos 99 embalagens pequenas de crack, 32 embalagens grandes de cocaína, 20 trouxas pequenas de maconha, além de um adaptador para pistola.

O casal e todo o material foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

