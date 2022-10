As usinas hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste deverão encerrar novembro com os reservatórios com 49,9% da capacidade, conforme divulgação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), realizada no dia 28 de outubro de 2022, de acordo com informações da Agência Brasil.

ONS destaca que hidrelétricas terminarão novembro com 49,9% da capacidade

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A projeção representa alta de mais de 30 pontos percentuais em relação a novembro de 2021, quando havia ameaça de racionamento de energia, destaca a recente divulgação oficial.

Projeções oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico

O Sudeste e o Centro-Oeste concentram os principais reservatórios das hidrelétricas no país. Em outubro, a capacidade ocupada está nos mesmos 49,9%. No mesmo período de 2021, os lagos das usinas das duas regiões estavam em torno de 19% da capacidade, informa a Agência Brasil.

Beneficiado com fortes chuvas neste mês, as usinas da Região Sul estão quase cheias. Os reservatórios da região encerram outubro com 91,7% da capacidade, recuando para 83,8% no fim de novembro.

Sistemas Norte e Nordeste

Além disso, nos sistemas Norte e Nordeste, os reservatórios das hidrelétricas estão, respectivamente, com 60,1% e 60,7% da capacidade. Para o fim de novembro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima queda nos níveis: 50,3% no Norte e 56,6% no Nordeste, segundo informações da Agência Brasil.

Média de chuvas

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também divulgou as estimativas de chuvas para novembro. No Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul, as hidrelétricas deverão receber 96% da média histórica das chuvas previstas para o mês.

Projeção de queda no volume reservado

De acordo com informações da Agência Brasil, apesar da projeção de queda nos reservatórios, o Norte deverá ter excesso de chuvas no mês que vem, com 173% da média. Somente o Nordeste está em situação mais delicada, com previsão de apenas 45% da média em novembro.

Comparação

Em relação à carga de energia elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê redução de 0,6% em novembro na comparação com o mesmo mês do ano passado.

A Agência Brasil informa que na estimativa por regiões, a carga não deverá variar no Sudeste e no Centro-Oeste e registrar queda de 5,7% no Sul, 2,7% no Nordeste e alta de 10,1% no Norte.