Onyx não responde sobre propostas em debate no RS e viraliza

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O debate com candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul realizado na terça-feira (25), pela Rádio Guaíba, viralizou nas redes sociais depois que Onyx Lorenzoni (PL) evitou responder uma pergunta feita por Eduardo Leite (PSDB). O assunto era sobre as propostas para o atual regime de recuperação fiscal do estado.

Durante todo o tempo de resposta, pouco mais de 1 minuto, o candidato apenas disse que suas alternativas seriam melhores que as do concorrente no 2° turno, que voltou a repetir o questionamento algumas vezes. Assista ao vídeo a seguir

“Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato?”, disse Leite. Em resposta, Onyx falou: “Completamente diferente da sua escolha, o senhor fez uma má escolha”. E Leite rebateu: “Diga a alternativa então”.

No Twitter, os internautas comentaram sobre a situação. “Eu: só acredito vendo. Eu vendo não acredito”, disse uma mulher. “Não se preparou”, escreveu um homem. “Não é possível um troço desse”, comentou uma outra mulher.

Na zoação, chegaram a comparar o debate a um episódio da produtora de vídeos de comédia Porta do Fundos. Outras pessoas também brincaram dizendo que se assemelhava ao seriado “Chaves”. Confira abaixo a adaptação

A última pesquisa realizada pelo Ipec para a região foi divulgada na última sexta-feira (21) e mostrou Eduardo Leite com 50% das intenções de voto, contra 41% de Onyx. Na projeção de votos válidos, na qual são desconsiderados votos brancos, nulos e indecisos, Leite tem 55%, e Onyx, 45%.

