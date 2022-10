Operação apreende R$ 32 mil em brinquedos contrabandeados na BA

Foto: Receita Federal

A Receita Federal apreendeu cerca de R$32 mil reais em brinquedos contrabandeados, nesta terça-feira (11), nos estabelecimentos de Feira de Santana, cidade a 100km de Salvador. Segundo a PF, uma grande quantidade do material foi encontrada em várias marcas de origem chinesa.

A operação intitulada “Game Over” foi realizada pela equipe de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. Os produtos falsificados foram identificados por meio de fiscalização, a partir de técnicas de análise de risco e diligências nos estabelecimentos.

Ainda segundo a PF, os brinquedos são retirados do mercado não só para evitar concorrência com as lojas que vendem produtos originais e que recolhe os tributos, como também o mecanismo de proteção ao consumidor.

A Receita Federal sinalizou que os brinquedos não certificados com o selo do Inmetro podem soltar pedaços pequenos, causar sufocamento e cortar com pedaços pontiagudos ou bordas cortantes. Além disso, alguns países produtores usam tinta feita à base de chumbo, que é um produto cancerígeno.

De acordo com as irregularidades dos produtos apreendidos, a Receita Federal aplicará pena de perdimento e as mercadorias falsificadas terão como destinação a destruição.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.