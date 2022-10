operações da PRF repercutem nas redes sociais

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Usuários do Twitter colocaram a frase “Deixem o Nordeste Votar” em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados na rede social, após a exposição de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste domingo (30).

As operações, que estão sendo feitas no dia do segundo turno das eleições, estariam sendo realizadas mesmo depois da proibição de operação que afete o transporte público.

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite do sábado (29).

Após o compartilhamento de vídeos e fotos pelas redes sociais, usuários repercutiram o assunto e o termo “Deixem o Nordeste votar”, ultrapassou 1 milhão de tweets na web. Confira alguns:

Impedir a população de votar é CRIME!

Denunciem qualquer irregularidade pelo aplicativo “Pardal”.

DEIXEM O NORDESTE VOTAR! — Juliette (@juliette) October 30, 2022

EXTENSÃO DE HORÁRIO PARA A VOTAÇÃO NO NORTE E NORDESTE DEIXEM O NORDESTE VOTAR — matheus (@whomath) October 30, 2022

o e-título tá mandando notificação sobre o direito ao voto e que impedir é CRIME ELEITORAL e tem q ser denunciado! DEIXEM O NORDESTE VOTAR EXTENSÃO DO HORÁRIO DE VOTAÇÃO pic.twitter.com/n2R8CSUR7o — esmeralda🌼 (@beggincomentss) October 30, 2022

Só pra lembrar:

Embaraçar as eleições é crime eleitoral e usar o ofício do cargo público para satisfazer interesse pessoal é crime de prevaricação.

DEIXEM O NORDESTE VOTAR! — Fayda Belo⚖️📚 (@faydabelo) October 30, 2022

Prefeito de Jacobina contesta agentes da PRF

O prefeito de Jacobina, cidade a cerca de 343km de Salvador, Tiago Dias (PCdoB) contestou policiais rodoviários federais que faziam blitz na cidade. Em vídeo que circula nas redes sociais, o gestor municipal afirma que neste domingo (30), dia do segundo turno das eleições, não haverá operação na cidade baiana – conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Amanhã, se quiserem botar 50 viaturas aqui, eu sou a favor. Mas hoje não, não tem sentido. Pela primeira vez na história tem blitz no dia da eleição. Eu nunca vi isso na minha vida”, disse.

Em um vídeo gravado posteriormente, Dias afirmou que os agentes informaram que a determinação de fazer blitz veio da capital federal. “Falei para eles: hoje aqui não vai ter blitz nem estadual, nem municipal, nem federal. Porque o cidadão tem que deslocar até a urna. Eles disseram que é uma determinação de Brasília”, disse.

