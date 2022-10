Orthopride abre vagas de emprego pelo Brasil

A Orthopride é uma companhia que entrega as melhores soluções para a área de ortodontia e estética. Fundada em 2009, a rede disponibiliza novas oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

A Orthopride é uma franquia que disponibiliza soluções para a área de ortodontia e estética aos interessados. Fundada em 2009, e com sede no Rio de Janeiro, a rede possui um único objetivo: levar conforto aos pacientes.

Com uma equipe especializada e pronta para enfrentar desafios, a companhia possui tecnologia de ponta e atendimento personalizado. Recentemente novas oportunidades foram abertas nesse time. Confira, a seguir:

Aux. ADM – Mesquita;

Aux. de Limpeza – São Paulo;

Dentista – Apucarana;

Divulgador (a) – Mesquita;

Promotor de Vendas – Anápolis;

Promotor de Venda Externo – São Paulo;

Recepcionista – Apucarana;

Sup. de Vendas – Rio de Janeiro;

Téc. de Saúde Bucal – Apucarana;

Téc. de Saúde Bucal – Mesquita;

Aux. de Saúde Bucal – Apucarana;

Aux. de Serviços Gerais – Apucarana;

Aux. de Cobranças – Anápolis.

Como se candidatar

Quer fazer parte dessa equipe que só cresce no segmento? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e envie seu currículo para análise.