Os 12 melhores downloaders de vídeo para Windows 11 grátis (2022)

Video downloader é algo que está realmente ganhando popularidade nos dias de hoje. Quase uma década atrás, ninguém teria pensado que o vídeo online ameaçaria seriamente a supremacia da televisão aberta.

Muitos previram que essa mudança aconteceria nos primeiros dias da Internet. Ainda assim, precisávamos de acesso à Internet de alta velocidade, muito conteúdo e uma plataforma estável e confiável para que isso acontecesse.

No entanto, muitos usuários ainda não têm Internet de alta velocidade ilimitada, então eles querem baixar o conteúdo e, para isso, muitos aplicativos de download de vídeo estão disponíveis para o Windows 11. Portanto, este guia irá informá-lo sobre alguns dos melhores Baixadores de Vídeo para Windows 11. Portanto, vamos conferir nossa lista completa.

Lista dos melhores downloaders de vídeo para Windows 11

Em todo lugar tem vídeo, seja nas redes sociais, filmes, séries ou estudos. Pode haver momentos em que você precise baixar vídeos de sites diferentes. Então, vamos conferir os downloaders de vídeo para Windows 11:

1. Downloader de vídeo YTD

Com mais de 200.000 usuários em todo o mundo, o YTD é um dos aplicativos de software de download de vídeo de maior sucesso para vídeos, listas de reprodução e arquivos de áudio. Este é um dos competidores mais antigos no campo.

Com este software, você pode baixar todos os principais sites, incluindo Vimeo, TikTok, Facebook, Dailymotion, Yahoo e sites adultos, com a mais alta qualidade possível. Uma lista de reprodução pode ser baixada de qualquer site de streaming em velocidades ultrarrápidas, e o aplicativo permite o download de listas de reprodução inteiras.

Além de identificar o tipo de link e lê-lo rapidamente, a ferramenta de captura rápida de links do YTD também processa o link para download. No entanto, a versão gratuita tem algumas limitações, como a capacidade de baixar e converter apenas um vídeo por vez. Existem 70% dos recursos disponíveis na visualização inicial do downloader que exigem uma assinatura paga.

Plataforma suportada: Windows, macOS, Android iOS

2. Downloader de vídeo grátis

Você pode baixar vídeos de várias fontes no mercado, mas o Freemake Video Downloader é um dos mais rápidos. Você pode baixar vídeos gratuitamente na versão gratuita, mas os vídeos têm uma grande marca d’água no meio.

Além de oferecer a mais alta qualidade, está disponível em 18 idiomas diferentes para download. Além do Facebook, Dailymotion, Twitch e sites adultos, este programa suporta downloads para mais de 10.000 sites.

Além disso, você pode baixar arquivos em vários formatos, como AVI, MP4, MP3 e FLV. São todos recursos que permitem baixar clipes de áudio, filmes, séries, filmes, desenhos animados, etc.

Plataforma suportada: Windows e macOS

3. Capturar

Você pode usar o Clipgrab gratuitamente, pois é um downloader de vídeo de código aberto para Windows 11. Os usuários podem acessar e baixar conteúdo dos sites de sua escolha usando o navegador integrado.

Além de converter vídeos em arquivos de áudio, possui uma interface de usuário fácil de usar. Além disso, copiar um link inicia o download do arquivo automaticamente quando ele é colado na janela principal.

Você pode pesquisar e baixar vídeos facilmente usando as opções de pesquisa. Você também pode selecionar a qualidade do vídeo durante o download. Além disso, pode reproduzir arquivos nos formatos WMV, MP3, OGG e MPEG4.

Plataforma suportada: Windows, Linux, macOS

4. Foxfm

Com o Foxfm, os usuários podem baixar vídeos de sites de compartilhamento de vídeos e sites de mídia social. No entanto, YouTube, Dailymotion, OneDrive e Google Drive terão downloads habilitados. Há um recurso exclusivo que permite proteger arquivos com senha.

Além de MP3, MP4, PPT, JPG e DOC, ele também suporta outros tipos de arquivo. Aqueles que executam o iOS 12 ou posterior e o iPad OS 12 ou posterior devem poder usá-lo. Você pode compartilhar esses arquivos baixados de várias maneiras, incluindo e-mail.

Plataforma suportada: iOS

5. aTube Catcher

Um dos melhores downloaders de vídeo para desktop para Windows 11 que é usado para baixar vídeos é o aTube Catcher, que existe há 14 anos. O aTube Catcher é um programa gratuito que permite baixar vídeos e convertê-los em outros formatos.

Além disso, oferece uma ferramenta de captura de áudio, conversor de vídeo e conversor de vídeo. Você pode obter ajuda de instruções passo a passo fornecidas no manual do usuário. O programa suporta milhares de sites, incluindo Vimeo, Facebook, Dailymotion, Metacafe, Spike e muitos mais.

As ferramentas de gravação de vídeo permitem gravar reuniões, webinars e outros tipos de sessões de bate-papo por vídeo. Vários idiomas são suportados, incluindo francês, turco e espanhol. É fácil criar DVDs e CDs com a opção de criador de DVD localizada na tela inicial.

Com o software líder, você também pode baixar outros programas de download de música, que podem ser úteis para alguns usuários. No entanto, soma-se a um resultado negativo.

Plataforma suportada: janelas

6. KeepVid

É possível baixar músicas e vídeos usando KeepVid. Funciona em vários sites, como Facebook, Instagram, YouTube, etc. O vídeo é dividido em seções protegidas por direitos autorais e livres de direitos autorais, garantindo proteção excepcional de direitos autorais.

Com ele, baixar vídeos fica muito mais fácil sem se preocupar com violação de direitos autorais. Além disso, presta muita atenção aos termos e condições de cada site.

Plataforma suportada: Android

7. Downloader de vídeo AceThinker

Você pode baixar vídeos de páginas da web como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Vimeo, Vevo, Bilibili, Dailymotion e muito mais com o AceThinker, que é um downloader de vídeo gratuito e fácil de usar para Windows 11.

No entanto, desde que não haja limite de quantos vídeos você pode baixar de sites diferentes, você pode baixar quantos quiser. Para baixar vídeos online gratuitamente, basta abrir este site e copiar o link do vídeo aqui.

Ele suporta a maioria dos navegadores e plataformas, incluindo Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari e muito mais. Então, acho que é o melhor downloader de vídeo para Windows 11 que você pode usar se não tiver conhecimento técnico.

Plataforma suportada: Windows e macOS

8. Baixador do iTubeGo

O iTubeGo HD Video Downloader para Windows 11 baixa vídeos de alta qualidade em massa a uma velocidade 10X mais rápida e suporta uma ampla variedade de fontes de vídeo, incluindo YouTube, Dailymotion, Facebook e muito mais.

Com TubeGo YouTube Downloader, você pode baixar vídeos do YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion, etc. Além disso, o iTubeGo Video Downloader vem com um navegador embutido que permite baixar vídeos – incluindo MP4 – do YouTube.

Use o URL do vídeo para baixar vários vídeos de uma vez usando o iTubeGo Video Downloader. Além disso, não há restrição de download. É fácil baixar em lote todos os vídeos para o seu computador com apenas um clique.

Plataforma suportada: janelas

9. VídeoProc

Este downloader de vídeo para Windows 11 é uma solução completa de software de vídeo e áudio que permite baixar, converter e editar vídeos e áudio. Os downloads de vídeo de mais de 1.000 sites UGC como YouTube, Facebook, Dailymotion e Twitch são acelerados por GPU em velocidade máxima, o que inclui vídeos HD/4K/8K/HDR, música e M3U8.

Possui um conversor de vídeo que permite converter arquivos de vídeo para qualquer formato, resolução e tamanho que desejar. Ele também inclui ferramentas de edição que permitem cortar, cortar, mesclar e ajustar seus arquivos de vídeo.

Plataforma suportada: Windows e macOS

10. Baixador de vídeo 4K

No seu computador com Windows 11, você deve usar o 4K Video Downloader como um dos melhores aplicativos de download de vídeo. Existem muitos sites de vídeo populares onde você pode baixar vídeos usando-os.

Existem vários sites de vídeo dos quais ele suporta o download de vídeos, como YouTube, Vimeo, DailyMotion, Twitch e muito mais. Como o 4K Video Downloader pode baixar listas de reprodução inteiras e vídeos compartilhados em um canal, é mais comumente usado para baixar vídeos do YouTube.

Plataforma suportada: Windows e macOS

11. Qualquer conversor de vídeo

Com o popular software conversor de vídeo, Any Video Converter, você também pode baixar vídeos online. É possível baixar seus vídeos favoritos online usando o video downloader.

No entanto, alguns sites de streaming de vídeo não são compatíveis com o downloader de vídeo online do Any Video Converter. Não só é possível baixar vídeos, mas também convertê-los para qualquer formato que você quiser com Any Video Converter.

É um dos melhores downloaders de vídeo disponíveis hoje e é totalmente gratuito para baixar e usar.

Plataforma suportada: Windows e macOS

12. Gerenciador de download na internet

Este aplicativo gerenciador de download gratuito do Windows 11 pode baixar praticamente qualquer tipo de arquivo da Internet. Depois de baixar e instalar o Internet Download Manager (IDM) em seu computador, você precisa instalar o módulo de navegador da Web IDM. O IDM detectará automaticamente os vídeos em seu navegador da Web e fornecerá uma opção de download assim que forem instalados.

Plataforma suportada: Windows, iOS, Android, macOS e Linux

Da mesa do autor

Então, essa é a nossa recomendação para alguns dos melhores downloaders de vídeo para Windows 11. Esperamos que tenha gostado da nossa recomendação. Além disso, caso esqueçamos de mencionar algum aplicativo mais valioso, comente abaixo e avise nossa equipe.

ARTIGOS RELACIONADOS: