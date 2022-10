Os 7 melhores geradores de imagens de IA gratuitos de 2022

A popularidade dos geradores de imagens de inteligência artificial entre pessoas criativas e conhecedoras de tecnologia explodiu. A introdução desses programas impactou a produtividade de inúmeras indústrias criativas. Graças à tecnologia de IA, digitar a ideia em texto a transforma em arte única. No horizonte está uma nova era de arte produzida por IA. A melhor parte da ferramenta é que qualquer pessoa pode usá-la para fazer arte, o que ocasionalmente resulta em NFTs porque a inteligência artificial é atualmente aplicada em muitos campos diferentes, incluindo negócios e saúde.

Agora, beneficia empresas em áreas artísticas, como arte gerada por IA. Qualquer pessoa pode usar essa nova geração de tecnologia de IA para expandir seus conhecimentos. Uma nova geração de artistas tecnologicamente avançados será produzida como resultado.

Gerador de imagens de IA | Melhores geradores de imagens de IA de 2022

Uma ferramenta chamada gerador de imagens de IA permite que as pessoas criem arte com inteligência artificial. Nesse caso, você pode começar com uma foto comum e duplicá-la da maneira desejada. Além disso, VQGAN+CLIP permite que você crie uma imagem a partir de um prompt de texto.

Uma obra de arte criada usando ferramentas ou software de IA é conhecida como imagem de inteligência artificial. Ele se concentra em simular o aprendizado e o intelecto humanos. Além disso, os geradores de imagens de IA transformam várias disciplinas artísticas em formatos inovadores e de ponta, incluindo pintura de IA, música de IA e muito mais. Além disso, há um número infinito de invenções que as empresas podem desenvolver com software de IA.

Pode ser um desafio escolher a ferramenta geradora de imagens de IA certa para seus propósitos e preferências estéticas com tantas opções disponíveis. Aqui estão nossas principais seleções para os melhores geradores de imagens de IA para ajudá-lo a explorar novos caminhos criativos.

DALL-E 2



DALL-E 2 da OpenAI, um gerador de imagens de IA Com apenas alguns minutos, você pode criar imagens altamente realistas com a IA. O DALL-E 2 , que estreou em 2015, estabeleceu um novo padrão para a comunidade de artistas digitais. Foi lançado pela primeira vez em 2021 e desde então ganhou destaque como um gerador de IA de texto para imagem. O melhor desses programas continua sendo esse criador de imagens de IA na era moderna.

Ele fornece uma ampla gama de funções e permite que os usuários produzam de forma rápida e fácil fotos impressionantes e fotorrealistas. Você pode criar rapidamente gráficos, renderizações de produtos e muito mais usando o Dall-e 2.

Seu potencial é infinito. De acordo com a OpenAI, a ferramenta pode ser utilizada para uma variedade de tarefas, como criar ilustrações, designs de produtos e novos conceitos de negócios.

Paintbrush é um dos recursos mais úteis do DALL-E 2 . Usando esta ferramenta, você pode adicionar recursos finos às suas imagens, como sombras e realces. Usando ferramentas como o pincel, você pode criar imagens complexas com várias camadas, cada uma com seu próprio conjunto de características.

Sonho WOMBO



Uma das principais aplicações para a produção de NFTs gerados por IA é o WOMBO Dream. Ele emprega algoritmos sofisticados de IA para criar arte digital detalhada, desenhos animados ou pinturas falsas a partir de imagens preexistentes. Devido ao uso generalizado dos usuários de fotografias geradas por WOMBO AI no Twitter e outros sites de mídia social, o aplicativo cresceu em popularidade.

WOMBO Dream usa prompts de palavras como comandos para o algoritmo, semelhante a outras ferramentas de imagem de IA, para produzir obras de arte exclusivas. WOMBO usa a abordagem guiada por CLIP criada pelo OpenAI, que é a mesma técnica usada pelo DALL-E. Uma rede neural de código aberto chamada CLIP identifica padrões nos dados. Ele pode identificar rapidamente como as consultas do usuário na Web correspondem aos pares de legendas de imagem.

O design amigável do aplicativo o torna uma excelente opção para estudantes que ainda estão aprendendo sobre gráficos de IA. Antes de usar esta ferramenta, você deve carregar uma foto e selecionar um estilo de imagem.

StarryAI





StarryAI é um gerador de arte de IA que pode produzir NFTs a partir de arte. Nenhuma entrada do usuário é necessária. Você pode processar imagens usando um algoritmo de aprendizado de máquina. Os clientes da StarryAI estão disponíveis em várias plataformas, incluindo iOS, Web e Android.

Como o restante desses programas, o Starry AI também transforma texto em arte visual. Mas, ao contrário de muitos outros, ele oferece um controle muito mais detalhado sobre componentes específicos, produzindo resultados mais personalizados.

Para obter uma imagem geral melhor, o Starry AI permite que você use créditos adicionais para prolongar a vida útil do AI. Os créditos são outra opção para determinar o quanto a IA deve aderir ao seu texto. Se você não tiver muitos créditos restantes, o StarryAI permite que você obtenha créditos gratuitos diariamente.

Estas são algumas das características do Starry AI.

Gerador automático de imagens

Nenhuma entrada do usuário

Texto para imagem

Ele atua como um gerador de NFT gratuito.

Pixray





O Pixray é um conversor de texto para imagem flexível que pode ser usado com um programa de PC, site do navegador ou API. Este programa pode permitir as alterações mais imaginativas nesta lista porque oferece uma ampla gama de opções de edição. Você pode converter sua fotografia em um vídeo em vários estilos usando o Pixray.

É uma interface de programação de aplicativos flexível que pode ser acessada por meio de um navegador ou software de PC. Também é de uso gratuito.

Pixray oferece uma interface de usuário bonita e simples. Embora seja um aplicativo de câmera divertido, ele realmente brilha quando você explora as possibilidades de personalização pós-imagem. Você pode editar sua foto esteticamente, alterar o estilo, transformá-la em um filme e usar outras ferramentas na seção de configurações.

Alguns recursos do Pixray que você pode achar úteis estão listados abaixo.

Produz pixel art.

Ele oferece gráficos de esboço de linha.

permite a personalização da qualidade da imagem.

Filtra imagens

O gerador de sonhos profundos





O Deep Dream Generator do Google é um dos melhores geradores de arte de IA. Um dos geradores de arte de IA mais populares do mercado, é uma ferramenta online que permite utilizar a IA para criar gráficos realistas.

As imagens produzidas pelo Deep Dream Generator são baseadas em experiências reais. O objetivo deste AI Art Generator é fazer com que as imagens pareçam ser de outra época ou local.

Alguns recursos especiais do Deep Dream Generator estão abaixo.

A IA gera imagens realistas.

Um modelo neural treinado em um número incontável de fotos

Vários estilos de pintura

classificações de imagem

Três estilos distintos

IA PROFUNDA





Deep AI, um excelente gerador de imagens de inteligência artificial, quer tornar a produção de imagens open source para todos. Imagens realistas de alta qualidade são produzidas pelo gerador de imagens Deep AI. Desde sua faz primeira apresentação em 2016, o DeepAI tem uma visão mais ampla para o futuro da IA ​​nas artes. Sendo open-source, pretende democratizar a IA na criação de materiais gráficos.

Você pode produzir um grande número de fotos exclusivas com o Deep Ai. Concentra-se em oferecer uma variedade de opções aos seus usuários. As cores, texturas e nível de detalhes de cada imagem podem ser alterados.

Ao contrário de outros programas, o DeepAI enfatiza mais a produção de imagens realistas do que as artísticas. O DeepAI é uma opção decente se você precisar de fotografias em vez de gráficos.

Embora o DeepAI tenha removido as alternativas gratuitas, você ainda pode criar 1.000 imagens por apenas US$ 2. Além disso, não é muito caro.

Grande Sono





Outro gerador de imagens de IA com gráficos realistas é chamado Big Sleep. Como outros geradores de imagens de IA, é fácil de usar para qualquer pessoa. Além disso, com a ferramenta Big Sleep, você pode criar uma imagem realista em algumas etapas fáceis.

BigSleep produz fotografias do mais alto calibre, mas sua plataforma é amigável e oferece todas as ferramentas necessárias para organizar, editar e armazenar suas fotografias com segurança. Um aplicativo baseado em Python também está incluído no BigSleep para garantir um desempenho rápido do software.

Grandes características do sono

Imagens realistas do zero

Fácil de usar

Baseado em Python

Utiliza GAN

NightCafe

NightCafe é outra marca bem conhecida no mundo dos geradores de imagens de IA. É um aplicativo de edição de fotos revolucionário que usa inteligência artificial para produzir obras de arte impressionantes a partir de suas imagens comuns. NightCafe é usado por centenas de usuários todos os dias para produzir milhares de obras de arte originais. Além disso, este programa oferece a propriedade total dos direitos autorais das imagens que gera; quer você queira compartilhá-los publicamente ou não, eles são seus.

Em muito pouco tempo, você pode produzir uma imagem usando NightCafe. Portanto, o uso do software é gratuito (com certas limitações) e, se você quiser comprar a arte gerada por IA, poderá fazê-lo em seu site.

NightCafe Studio ganha a honra de ser o mais rápido entre os produtores de imagens baseados em IA. As GPUs (Graphics Processing Units), caras e poderosas, são usadas pelo aplicativo para garantir a rápida renderização das imagens.

Você pode escolher o estilo de suas fotografias no modo padrão do NightCafe. Entrar no modo Avançado lhe dará mais controle sobre os recursos artísticos do programa.

Conclusão

Para concluir, Geradores de imagem de IA pode transformar suas ideias em pinturas digitais personalizadas. No entanto, alguns geradores de imagens de IA são caros, enquanto outros podem não ter o que você está procurando. A introdução de tecnologias de IA em potencial que podem criar imagens realistas impactou drasticamente o setor de design.

Esses instrumentos têm uma ampla gama de usos e auxiliam na produção de fotos impressionantes. Os recursos que abordamos aqui ajudarão

ou em levar seu trabalho para o próximo nível. Esperamos que este artigo tenha ajudado você a selecionar o melhor gerador de IA para você. Qual gerador de IA você acha que é o melhor?

