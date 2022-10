Oscar Schmidt interrompe tratamento de câncer

Foto: Reprodução / Instagram

Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro, afirmou que interrompeu o tratamento de um câncer no cérebro. Aos 64 anos, o ídolo do Brasil convive com o tumor desde 2011. Ele decidiu, por conta própria, parar a quimioterapia neste ano.

Em entrevista ao programa “Sensacional”, da Rede TV, ele revelou que perdeu o medo da morte e que o objetivo agora é apenas aproveitar a família pelo tempo que viver.

“Parei esse ano com a quimioterapia. Eu mesmo decidi. Antes, eu morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim, era um terror. Graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor”, disse.

Oscar Schmidt, além de ser o maior jogador de basquete brasileiro, é considerado o maior pontuador do basquete, tendo marcado 49.737 pontos. Pela seleção brasileira, foi tricampeão sul-americano, ouro no Pan-Americano de 1987 e bronze no Mundial de 1978..

