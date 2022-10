Osmar Prado encerra contrato com a Globo após Pantanal

Foto: Reprodução/ TV Globo

O ator Osmar Prado deu adeus ao contrato de longo prazo com a Globo em grande estilo. Após 49 anos de parceria fixa com a emissora, o artista encerrou a parceria com a casa com um dos papéis mais elogiados do ano, como Velho do Rio em ‘Pantanal’.

Devido à nova política da emissora, Prado passa a ser contrato apenas por obra, ou seja, quando for escalado para fazer uma novela firmará um novo acordo com a Globo.

O ator entrou na emissora em 1973, com a novela ‘Bicho do Mato’, ainda em preto e branco. Osmar Prado também deu vida ao filho de Nenê e Lineu na primeira versão de ‘A Grande Família’.

Com o fim de ‘Pantanal’, o ator foi ovacionado na TV em um especial feito pelo Domingão. Na participação, o artista não conteve as lágrimas. “Ao mesmo tempo em que fiquei feliz, embora eu tenha experiência, não tinha certeza de nada. Nunca poderia imaginar que seria com essa dimensão”.

O veterano contou que evitou dar entrevistas durante a novela para não atrapalhar a história de seu personagem. “Não fui a programa nenhum por conta do Velho (do Rio). O protagonista é ele, eu sou um intérprete. Não queria falar por ele fora do contexto da novela. Ele fala por si. Agora sim, estou despido e posso falar. Quase que não vim”.

