Otis abre mais de 50 vagas de estágio técnico

Foto: Divulgação

Os estudantes que buscam iniciar sua carreira na indústria de elevadores e escadas rolantes têm uma nova oportunidade disponível. A Otis está com mais de 50 vagas de estágio técnico abertas em todo o Brasil por meio do seu Programa Rota Escola. As inscrições podem ser realizadas entre 26 de setembro e 30 de dezembro de 2022 por meio do link.

O programa inclui treinamento dos estagiários por dez meses, oferecendo mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática referente ao funcionamento de elevadores e escadas rolantes. Posteriormente, os estagiários passam por uma avaliação para possível efetivação como técnicos e técnicas da Otis.

Para se inscrever, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.

As vagas estão disponíveis em todas as regiões do país. No Sudeste, em São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói. No Sul, em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Londrina. Já no Centro-Oeste, em Brasília e Goiânia. No Nordeste, em Aracaju, Salvador, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, São Luís e Teresina. E na região Norte, as vagas estão disponíveis em Belém e Porto Velho.

