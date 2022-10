Otis recruta estudantes em diversos estados

A Otis, especializada na fabricação, instalação e serviços de elevadores e escadas rolantes, está recrutando estudantes em diversos estados do país. São mais de 50 vagas de estágio técnico abertas por meio do Programa Rota Escola, uma iniciativa que busca jovens talentos que desejam ingressar no mercado e, especialmente, na indústria de elevadores.

Há chances para as cidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Niterói (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Londrina (PR), Brasília (DF), Goiânia (GO), Aracaju (SE), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), São Luís (MA), Teresina (PI), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

Para se inscrever, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Não é preciso ter experiência anterior, uma vez que o programa visa, justamente, impulsionar o ingresso de profissionais no mercado de trabalho e inclui dez meses de treinamento e mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática referente ao funcionamento de elevadores e escadas rolantes.

Ao final do programa, os jovens aprendizes passarão por uma avaliação para possível efetivação como técnicos e técnicas da Otis. Segundo a empresa, a taxa média de retenção dos jovens talentos é de 80%, sendo o Rota Escola um compromisso com o desenvolvimento dos profissionais técnicos, que formam mais de 50% da força de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e se inscrever no Programa Rota Escola da Otis deverão acessar o site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para obter mais informações e efetivar sua candidatura. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de dezembro. Clique aqui para acessar.