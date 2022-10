Pabllo, Planet Hemp, homenagem a Moa: lançamentos da semana

Foto: Divulgação

Que tal renovar a playlist? Nesta semana, entre os dias 17 e 23 de outubro, vários artistas apresentaram novidades que prometem agitar as paradas. Pabllo Vittar, Gloria Groove, Planet Hemp e Mariene de Castro são alguns dos nomes presentes na lista. Confira os principais lançamentos musicais:

Single “AMEIANOITE”, por Pabllo Vittar e Gloria Groove

A cantora Pabllo Vitar se junta a Gloria Groove para o single “AMEIANOITE”, lançado nesta sexta-feira (21). Com atmosfera de contos de terror, a faixa mais do que combina com o Dia do Halloween, comemorado no próximo dia 31.

Álbum “Jardineiros”, por Planet Hemp

Após um hiato de 22 anos, Planet Hemp, atualmente formada por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru, apresenta o quarto álbum de estúdio. Totalizando 15 faixas inéditas, além de Criolo, chegam para somar nomes como Black Alien, Trueno, o duo Tropkillaz, MC Carol de Niterói e o trio Tantão e Os Fita.

Single “Presente de Oxum”, por Gerônimo Santana

“Presente de Oxum”, canção interpretada por Gerônimo Santana, abre lançamento de álbum de canções inéditas de Moa do Katendê.

“Do Brasil”, por Laura Caratina e Mariene de Castro

“Amar o Brasil é fazer do sertão a capital”, cantou Vander Lee na música “Do Brasil”, que ganha uma nova roupagem nesta sexta-feira (21), na voz da filha do compositor mineiro, Laura Catarina. Nos vocais, a artista canta junto à amiga baiana Mariene de Castro.

Single “Tá Querendo”, por Gaab feat. Gabb MC

O cantor e compositor Gaab, conhecido por canções como “Tem Café” e “Cuidado”, traz para o público o single “Tá Querendo”. A track é uma parceria com o quase xará Gabb MC. Confira clipe:

Single “Feitiço”, por Nina Fernandes

Com produção de Tó Brandileone, Nina Fernandes aposta em uma canção densa e que é a cara da MPB com “Feitiço”. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Single “Martim de Sá”, por Ponto de Equilíbrio e 3030

Ponto de Equilíbrio e 3030 se unem em uma troca de sonoridades no single que leva nome da praia Martim de Sá, em Paraty, no Rio de Janeiro. A canção já está em todos os aplicativos de música.

Single “Bonita Sazonal”, por Vic Brow

Vic Brow, artista que viralizou ao discutir o conceito e a liberdade de ser “Bonita Sazonal”, lançou uma música com o mesmo título do áudio que soma mais de 16 mil compartilhamentos nas redes. Composta pela própria Vic em parceria com Bárbara Dias e Los Brasileiros, o single mistura o pop com referências mais clássicas.

Single “Lugar” (versão ao vivo), por Sofá a Jato

Estética visual VSH marca o lançamento da versão ao vivo de “Lugar”, o mais novo single da banda Sofá a Jato. A faixa integra o primeiro disco do grupo “Revoada”.

Single “O Balde que Você Chutou”, por Gabriella Andrade

Gabriella Andrade estreia carreira musical com “O Balde que Você Chutou”, single marcado pelo sertanejo.

Single “Garçom”, por Maria Nicoly

Maria Nicoly disponibilizou a faixa “Garçom”, na última quinta (20), e retrata uma história de recaída com o ex.

Álbum “Marshmallow Flor de Sal”, pela banda Suricato

Já está em todas as plataformas digitais o novo álbum da banda Suricato: “Marshmallow Flor de Sal”. Mergulhado em alegria sintética e pureza bruta, o lançamento marca o retorno do grupo com uma nova formação.

Single “Mais Amor, Menos Palpite”, por Maximo mXm

O cantor e compositor Maximo mXm comemora nesta sexta-feira (21), o lançamento do single “Mais Amor, Menos Palpite”. A nova faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e é um lançamento do selo musical Marã Música.

Single “Saffuando”, por Monica Casagrande

Logo depois de apresentar a inédita “Abre Caminhos”, Monica Casagrande lança “Saffuando” e segue construindo o seu próximo EP “Encruza Mar”. “As minhas músicas, e especialmente esta, nascem de vivências e conversas profundas que tenho com pessoas. Se a conversa toca minha alma, tudo surge naturalmente”, contou a artista.

Single “Gisele”, pela banda Ganggorra

A banda Ganggorra disponibiliza nesta sexta-feira (21) em todas as plataformas digitais o novo single “Gisele”.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.