Pabllo Vittar leva tombo durante apresentação em Manaus; veja

A cantora Pabllo Vittar deu um susto nos fãs ao levar um tombo daqueles durante uma apresentação na noite da terça-feira (11), no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus.

Em imagens registradas por fãs, é possível ver a artista empolgada ao cantar a músicas “Amor de Que”, até o momento em que tropeça e cai perto dos fãs.

Depois do tombo, Pabllo Vittar se levanta rapidamente e dá seguimento ao show. “Nada. Sou forte, eu comecei a rir”, comentou a cantora sobre o episódio.

Parceria de milhões

Pabllo Vittar deixou vazar um trecho da tracklist do seu novo álbum e é possível ver nomes como Léo Santana, O Kannalha e Luísa Sonza confirmados no disco.

Os fãs da cantora também estão especulando que a drag queen lance uma canção também com Lexa. As duas andam interagindo bastante nas redes sociais.

Dono do bordão ‘Papo de Maluquice’ e O Kannalha era morador do município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. O vocalista trabalhava com a mãe entregando comida com a sua bicicleta e sempre teve o sonho de ser cantor.

