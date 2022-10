Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado na Itália

Foto: Reprodução / Monza

O ex-zagueiro do Flamengo, Pablo Marí, de 29 anos, foi esfaqueado enquanto estava em um supermercado de um shopping em Assago, na região metropolitana de Milão, na Itália. A informação foi divulgada pela imprensa italiana.

Segundo informações iniciais, o atleta, que atualmente joga pelo Monza, foi encaminhado ao hospital Niguarda di Milano. O estado de saúde do jogador é estavel e sem grandes ferimentos.

O jogador de futebol foi uma das cinco vítimas de um homem, de 46 anos, que possui distúrbios mentais. Ele foi detido ainda no local, logo após o ataque. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.

Duas pessoas em estado grave tiveram de ser resgatadas em um helicóptero. Um homem, que era funcionário do supermercado não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, o Flamengo comentou sobre o episódio e se solidarizou com o atleta: “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o episódio ocorrido com o zagueiro Pablo Marí, que defendeu o Manto Sagrado em 2019. Desejamos a ele uma pronta recuperação”.

