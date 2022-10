Pablo Marí fala pela 1ª vez após facada

O zagueiro Pablo Marí falou pela 1ª vez após sofrer diversas facadas nesta quinta-feira (27), na Itália. Internado no hospital Niguarda, o jogador, que defendeu a camisa do Flamengo em 2019, contou detalhes do episódio e pontuou que estava acompanhado do filho e da esposa quando tudo aconteceu.

“Hoje tive sorte, porque vi uma pessoa morrer na minha frente. Eu estava com o carrinho, com meu menino dentro, e senti uma dor muito forte nas costas. Depois o homem furou outro na garganta”, disse Marí ao dirigente, Adriano Galliani.

“Pablo é um cara incrível. Ele teve força para brincar e me disse que, na segunda-feira, estará em campo. Trouxe cumprimentos de todos os amigos que gostariam de vir aqui mesmo que, obviamente, não fosse possível. Ele provavelmente foi salvo por sua altura”, completou o dirigente.

O agressor, que sofre de distúrbios mentais, atacou o jogador e outras cinco vítimas, foi preso em flagrante. A motivação do ato ainda não foi identificado pela polícia. Um homem foi morto durante o ataque.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today’s dreadful incident in Italy.

We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022