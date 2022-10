Pacote Office da Microsoft será aposentado. Empresa anuncia substituto

Depois de mais de 30 anos o Pacote Office da empresa americana Microsoft irá encerrar as suas operações. A princípio, a plataforma será aposentada e substituída pelo Microsoft 365. Os aplicativos mais utilizados deverão ser preservados. As novas ferramentas apresentadas deverão facilitar a gestão de arquivos em nuvem.

O Microsoft 365 terá uma visualização aprimorada. Entretanto, os famosos Word, Excel e Powerpoint deverão ser mantidos. A empresa afirma que não haverá alteração nas assinaturas. Todavia o sucessor do Pacote Office deverá chegar ao mercado em novembro deste ano, e poderá ser acessado no Office.com.

Entre as novidades apresentadas se destacam a visualização e gestão dos arquivos criados. Alguns dos recursos apresentados pela Microsoft já estavam em funcionamento há algum tempo. Aliás, a empresa lançou outras soluções da relativas ao novo pacote na última sexta-feira (14/10).

A mudança deverá chegar aos usuários do Pacote Office em janeiro de 2023, com o novo pacote de produtividade em nuvem. Ademais, ele estará disponibilizado nos aplicativos do Office baixados nos computadores com sistema operacional Windows, e aplicativos para celulares, além de outros dispositivos móveis.

Novidades no Microsoft 365

O novo pacote terá modos diferenciados de criação. A partir do módulo “criar”, os usuários poderão produzir diversos projetos em aplicativos do 365. Aliás, este recurso já está disponível para consumidores web, Windows e dispositivos móveis. Espera-se que no próximo ano ele seja aprimorado e com vários novos modelos.

Em relação aos novos aplicativos do Microsoft 365, será possível fixar, visualizar, inicializar as novas ferramentas e programas em uma página exclusiva. Desse modo, ela estará à disposição dos usuários a partir do próximo mês. No período também estará disponível a verificação do status da assinatura e uso do armazenamento.

No mês de novembro será liberado para todos os usuários, um local central para a visualização e acesso a todo o conteúdo do Microsoft 365, criado pelo cliente ou compartilhado pelo mesmo, sem depender do local onde ele estiver armazenado.

Já em relação ao Feed, a interface sobre o conteúdo trabalhado e com o pessoal que tem realizado o serviço, foi lançada nesta segunda-feira (17/10) para todos os usuários comerciais do Pacote Office.

Através do Microsoft 365 também será possível criar etiquetas agrupando e organizando conteúdos personalizados. Dessa maneira, as tags estão disponíveis também nesta segunda-feira para todos os usuários comerciais na web e para o Windows.

Atualizações importantes

O Microsoft 365 estará disponibilizado em nuvem, ou seja, os recursos estarão na internet, possibilitando o envio de dados de seu dispositivo para servidores remotos. Uma das vantagens desse sistema é que há uma economia de espaço no computador, além do acesso facilitado de arquivos a qualquer lugar e qualquer momento.

As ferramentas Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Onedrive e muitas outras estarão disponíveis no Microsoft 365. A empresa americana anunciou as alterações e a aposentadoria do Pacote Office na seção de “perguntas frequentes” de seu site, e nas redes sociais ligadas à marca.

A Microsoft já havia anunciado em 2020 que mudaria o formato de seu Pacote Office. De acordo com a empresa esta mudança não irá causar impactos na conta, perfil assinatura, nem nos arquivos existentes de seus usuários. Entretanto, as alterações deverão recair em todos que utilizam o aplicativo do Office, seja para trabalho, estudo ou uso pessoal.

Segundo a empresa, as mudanças serão feitas automaticamente, com um novo nome e ícone, a partir de novembro de 2022. Vale ressaltar que, de acordo com a Microsoft, o Office não será extinguido totalmente, visto que os tradicionais programas continuarão a serviço de seus usuários.

Futuro dos usuários

A Microsoft informou que continuará a comercializar aplicativos individuais através de compras únicas, tanto para o consumidor, quanto para empresas, através dos planos Office 2021 e Office LTSC. A empresa também anunciou que as assinaturas para o Office 365 não sofrerão alterações.

A reformulação de aplicativos e programas deverá trazer uma série de benefícios aos usuários. em conclusão, os novos tipos de criação de conteúdo, o novo módulo de aplicativos, o emblema de boas vindas, entre outros recursos, deverão mudar o meio com que os clientes interagem com o famoso pacote da Microsoft.