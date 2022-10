A PADO, empresa líder no segmento de cadeados de latão e fechadura, está com oportunidades de empregos abertas. Há mais de 80 anos no mercado, a companhia faz parte do cotidiano de vários brasileiros. Confira, a seguir, cargos disponíveis no Paraná.

PADO abre vagas de emprego no Paraná

A PADO, fundada em 1997, é líder no segmento de cadeados de latão e fechadura. Há mais de 80 anos no mercado, a companhia é referência no setor, criando equipamentos modernos para a população brasileira.

Com sede na região de São Paulo, a marca está presente em várias regiões brasileiras. Hoje a companhia está com oportunidades de empregos disponíveis no Paraná. Confira, a seguir, quais são os cargos:

Anal. de ADM Pessoal – Cambé / PR;

Anal. de Almoxarifado – Cambé / PR;

Assistente de Gestão – Cambé / PR;

Aux. de Expedição – Cambé / PR;

Aux. de Produção – Cambé / PR;

Desenvolvedor Pleno – Cambé / PR;

Líder de Manutenção de Mecânica – Cambé / PR;

Programa de Estágio (Processos e Projetos) – Cambé / PR;

Pintor de Manutenção – Cambé / PR;

Torneiro Mecânico – Cambé / PR.

Como se candidatar

Para continuar servindo os consumidores com qualidade, a companhia abriu novas oportunidades de empregos.

Para continuar servindo os consumidores com qualidade, a companhia abriu novas oportunidades de empregos. O processo seletivo para os cargos de analista, auxiliar, desenvolvedor, líder, estágio e mais segue em aberto. Acesse o site 123empregos e envie seu currículo.

O processo seletivo para os cargos de analista, auxiliar, desenvolvedor, líder, estágio e mais segue em aberto. Acesse o site 123empregos e envie seu currículo.