Padre Fábio de Melo se apresenta pela 1ª vez em Salvador

Foto: Divulgação

O Padre Fábio de Melo se apresentará pela primeira vez em Salvador no próximo mês. O espetáculo “Este sou eu” será no dia 18 de novembro, a partir das 18 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O principal objetivo do artista neste show é cantar o amor, a fé, a esperança, a amizade e a paz.

O evento, onde a palavra se mistura à canção, Padre Fábio de Melo reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical. Além disso, no repertório, o público verá canções como ‘Nas Asas do senhor’, ‘Onde Deus Possa me ouvir’, ‘Trem Bala’, ‘Deus cuida de mim’, ‘Tudo é do pai’, ‘Era uma vez’ e ‘Este sou eu’.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. Ao todo, Pe. Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs , além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

Foto: Divulgação

Show Padre Fábio de Melo

Quando? 18 de Novembro, às 18h

Onde? Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Duração? 85 minutos

Classificação Indicativa? 16 Anos

Vendas? Sympla e bilheteria do teatro

Ingressos?

Arquibancada: R$ 130,00 (inteira) / R$ 65,00 (meia)

Camarote: R$ 240 (inteira) / R$ 120 (meia)

Arquibancada: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

Camarote: R$ 300 (inteira) e R$ 120 (meia)

Arquibancada: R$ 170,00 (inteira) / R$ 85,00 (meia)

Camarote: R$ 340 (inteira) e R$ 120 (meia)

SDB PREMIUM – 20%

HAMMER ACADEMIA E ATARDE + 20%

CLUBE CORREIO – 40%

