Pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado; Veja as datas!

De acordo com o Ministério da Cidadania, o calendário do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás referente ao mês de outubro foi antecipado. Isso significa que diferente dos demais meses, onde o valor é depositado nos últimos dez dias úteis, em outubro o pagamento será pago a partir do dia 11.

“Originalmente, a data de início dos pagamentos seria no dia 18. De acordo com o novo calendário, os repasses do valor mínimo de R$ 600 por família vão começar na terça-feira, 11.10, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro. Nesta data receberão os contemplados pelo programa com final do NIS 0”, explicou o Ministério da Cidadania.

Vale lembrar que no mês de outubro, além do Auxílio Brasil, algumas famílias que recebem o benefício também serão contempladas com o Vale-Gás. “No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será pago também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5,6 milhões de famílias foram contempladas.”, disse o Ministério.

Veja o calendário de setembro

Como já dito anteriormente, em outubro, além do Auxílio Brasil de R$ 600, os beneficiários também receberão o Vale-Gás no valor integral do botijão de gás de cozinha de 13kg. Confira as datas de pagamento de outubro de acordo com o final do número NIS dos cidadãos:

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 2 13/10 3 14/10 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

Desde setembro, o Ministério da Cidadania liberou o cartão de débito virtual para os beneficiários do Auxílio Brasil realizarem compras. Além disso, também é possível pagar contas no aplicativo Caixa TEM ou sacar os recursos diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou nos correspondentes bancários Caixa Aqui.

Saiba quem tem direito ao Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é uma reformulação do extinto Bolsa Família, ou seja, trata-se de um programa social destinado a famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. Atualmente, são consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda mensal de até R$ 105 por pessoa. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas que possuem renda mensal per capita de até R$ 250.

Apesar das famílias em situação de pobreza terem direito ao benefício social, elas só podem receber o Auxílio Brasil se entre seus integrantes houver gestantes, mulheres amamentando ou cidadãos com até 21 anos incompletos matriculados na educação básica de ensino.

O que muitas pessoas não sabem sobre o Auxílio Brasil é que ele não possui um valor fixo para todas as famílias, ou seja, o benefício pode mudar de acordo com o núcleo familiar beneficiado. De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Atualmente o Auxílio Brasil atende aproximadamente 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania ou da Caixa Econômica Federal.