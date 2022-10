Pagamento do PIS de até R$ 1.212 é LIBERADO; veja quem recebe

O Programa de Integração Social (PIS) já está liberado para saque nas contas de muitos trabalhadores. O pagamento em questão se refere ao abono salarial ano-base 2020.

A Caixa Econômica Federal realizou os depósitos do abono salarial no primeiro trimestre deste ano, no entanto, de forma atrasada. Durante a pandemia da Covid-19, os pagamentos do programa foram suspensos pelo governo, com o objetivo de auxiliar a economia do país.

Quem pode sacar o PIS ano-base 2020?

Podem sacar os valores do PIS neste ano os trabalhadores que exerceram atividades formais, no ano de 2020, em setor privado.

Segundo informações do Ministério do Trabalho, um total de 400 mil trabalhadores brasileiros não haviam resgatado os valores até o mês passado.

Conforme o calendário, os depósitos tiveram início em fevereiro e término em março. No entanto, os beneficiários poderão sacar os valores até o dia 29 de dezembro.

Quem tem direito ao PIS 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS 2022

A tabela do PIS 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Como consultar o PIS 2022

Por telefone

Um dos meios mais convencionais para consultar o número de seu PIS é por meio da ligação. Nesse caso, o trabalhador deve ligar para o telefone da Previdência Social (135) e fazer a consulta utilizando o seu CPF.

Na ligação, ao selecionar a opção 5, um atendente confirmará os seus dados cadastrais e informar o seu número do PIS. O atendimento é disponibilizado de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Além disso, o trabalhador pode consultar o benefício por meio do Caixa Cidadão, ligando para o telefone 0800-7260207. O atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Por aplicativo ou site

Carteira de Trabalho Digital – O trabalhador pode consultar o número do PIS pelo aplicativo da CTPS, que está disponível para sistemas Android e iOS. Para isso, basta fazer o login usando sua conta gov.br e, ao acessar, clique na aba “Contratos” e em frente ao nome da sua empresa atual, clique em mais informações (“+”).

FGTS – O número do PIS também pode ser consultado no app do FGTS de forma rápida, com o mesmo processo realizado na CTPS. O app está disponível para download na versão Android e iOS.

Caixa Trabalhador e Caixa Tem – Por meio dessas plataformas, a Caixa disponibiliza os dados referentes ao PIS, principalmente o seu número.

Caixa – No site da Caixa, a consulta é possível pelo CPF. Basta consultar o seu cadastro NIS. Vale salientar que os trabalhadores que recebem o Pasep também podem fazer a consulta pelo site do Banco do Brasil.

Meu INSS – Para ter acesso ao número do benefício, basta acessar ao Meu INSS utilizando a sua conta gov.br. Ao acessar a plataforma, clique na opção “Meu Cadastro”, no canto superior esquerdo.

CNIS – Ao acessar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais, clique em “Cidadão” e em seguida na palavra “Inscrição”. Feito isso, clique em “Filiado”, preencha os dados de forma idêntica ao que está em sua carteira de trabalho e clique em “Continuar”.